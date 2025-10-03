Mailza assina ordem de serviço de R$ 5 milhões para pavimentação de ruas em Feijó

Com o propósito de garantir mais qualidade de vida à população do estado, a vice-governadora Mailza Assis assinou nesta sexta-feira, 3, ao lado do prefeito de Feijó, Railson Ferreira, e do vice-prefeito Juarez Leitão, a ordem de serviço para pavimentação de vias da cidade. O recurso, no valor de R$ 5 milhões, é fruto de emenda de Mailza, quando exerceu o mandato de senadora, e representa mais um avanço em infraestrutura urbana para o município.

A assinatura foi realizada no auditório do campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) no município e contou com a presença de vereadores, secretários municipais, lideranças comunitárias e da população. O serviço terá início já na próxima segunda-feira, 6, contemplando as ruas Buriti, Pupunha, Patoá, parte da 21 de Dezembro e a Estrada Assis Vasconcelos. O pacote de obras inclui asfaltamento, calçadas e drenagem.

Compromisso com o desenvolvimento

A vice-governadora destacou a importância da obra para a melhoria da mobilidade urbana e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do interior do Acre. “Feijó, a cidade do açaí, merece investimentos e mais qualidade de vida para a sua população. Esse recurso de R$ 5 milhões é fruto do nosso trabalho no Senado, que hoje tenho a alegria de ver se transformar em realidade. Obras como essa representam dignidade, infraestrutura e desenvolvimento. Não se governa sozinho: essa conquista é fruto da união entre Estado, prefeitura, vereadores e comunidade”, enfatizou.

O prefeito Railson Ferreira agradeceu a parceria e destacou que os investimentos representam apenas uma parte do esforço da gestão para transformar Feijó. “Esse recurso é fundamental, mas continuamos trabalhando para atrair mais investimentos. Só nesta última agenda em Brasília, garantimos mais de R$ 8 milhões para novas ações. Nosso povo precisa de resultados e, com o apoio da vice-governadora e dos parlamentares, vamos avançar”, destacou.

O vice-prefeito Juarez Leitão também ressaltou a importância da obra para os moradores: “Feijó é um município humilde, mas de gente batalhadora. O apoio do governo e de lideranças comprometidas, como a vice-governadora, faz toda a diferença para que possamos melhorar a vida do nosso povo”.

Reconhecimento

Durante a solenidade, vereadores e lideranças comunitárias também se manifestaram em agradecimento. A vereadora Vanda Aguiar destacou que a obra vai além da pavimentação. “Não é só asfalto, é desenvolvimento e dignidade. Feijó agradece à vice-governadora pelo olhar atento ao nosso município e pela destinação de recursos que trazem progresso e inclusão”, disse.