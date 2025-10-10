10/10/2025
Mailza Assis destaca combate à violência contra a mulher durante o Qualicafé

A governadora em exercício destacou ainda a necessidade de apoiar mulheres empreendedoras, garantindo autonomia financeira e melhores condições de vida

Durante a 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (Qualicafé), a governadora em exercício, Mailza Assis, ressaltou a importância de ações voltadas ao combate da violência contra a mulher e ao incentivo ao empreendedorismo feminino.

Mailza Assis, ressaltou a importância de ações voltadas ao combate da violência contra a mulher e ao incentivo ao empreendedorismo feminino/Foto: ContilNet

“Junto com todas as equipes do nosso estado, lutamos para fazer ações que diminuam a violência contra a mulher, protejam a gente e incentivem o trabalho, oferecendo condições para que as famílias se desenvolvam”, afirmou Mailza.

A governadora em exercício destacou ainda a necessidade de apoiar mulheres empreendedoras, garantindo autonomia financeira e melhores condições de vida. “As nossas mulheres empreendedoras têm condições de desenvolver seu próprio trabalho, ter a sua própria renda e cuidar dos filhos. Isso é uma grande ajuda. Assim, vamos conseguir combater a violência e fortalecer uma população forte, aguerrida e capaz de contribuir ainda mais para o nosso estado.”

Mailza encerrou sua fala parabenizando os organizadores e participantes do Qualicafé. “Meu agradecimento a todos vocês, parabéns a todas as produtoras.”

O Qualicafé, promovido pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), busca valorizar os cafés robusta amazônicos produzidos no estado.

