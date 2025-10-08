Mailza avança na costura política e pede o MDB em “casamento” para 2026; ASSISTA

A vice-governadora Mailza Assis se reuniu na manhã desta quarta-feira, 8, com a direção estadual do MDB, na sede do partido em Rio Branco, onde oficializou o convite para que a sigla integre a aliança majoritária que vem sendo construída para as eleições de 2026.

O encontro contou com a presença do presidente estadual do MDB, Vagner Sales, do presidente municipal, Marcus Alexandre, do deputado estadual Tânizio Sá, do secretário de Governo, Luís Calixto, do chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, do vice-presidente estadual do PP, Lívio Veras, e de outras lideranças políticas.

Durante a reunião, Mailza destacou a importância do MDB na história política do Acre e afirmou que a construção da aliança passa pelo reconhecimento da trajetória e da força do partido em todo o estado.

“Eu não sou uma candidata sozinha, nem apenas do Partido Progressistas. Sou candidata de um projeto que está em andamento, do governo que ajudamos a construir junto com o governador Gladson Cameli. E reconhecendo a grandeza do MDB e o valor das suas lideranças, venho oficialmente convidar o partido a caminhar conosco”, afirmou Mailza.

Ela reforçou que o diálogo com as siglas será permanente e que a proposta é garantir espaço, participação e corresponsabilidade na futura gestão.

“O MDB tem uma história de contribuição com o Acre e, como pré-candidata, eu jamais poderia deixar de buscar essa aliança, esse prestígio. O que nós propomos é uma construção coletiva, com todos governando juntos, com voz ativa e espaço político”, acrescentou.

O presidente do MDB, Vagner Sales, destacou o gesto político da vice-governadora e informou que o partido irá montar uma comissão para aprofundar as discussões e definir os rumos para as eleições do próximo ano.

“É uma honra receber a vice-governadora Mailza na nossa casa. O MDB é um partido histórico, que ajudou a construir a democracia no Brasil e no Acre. Nossa executiva vai ouvir o partido e, em breve, tomará uma decisão sobre o caminho que iremos seguir. Mas é importante dizer que o MDB está aberto ao diálogo e valoriza gestos como este”, afirmou Sales.

O secretário de Governo, Luís Calixto, definiu o encontro como um “pedido de casamento político”, simbolizando a intenção de fortalecer a aliança entre as duas siglas.

“Queremos aprofundar as conversas com o MDB, alinhar nossas convergências e trabalhar juntos em um projeto de futuro para o Acre. O MDB é um dos partidos mais importantes do estado, com capilaridade e história, e queremos caminhar lado a lado em 2026. Nós viemos aqui pedir o MDB em casamento”, disse Calixto.

Já o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, ressaltou a trajetória MDB na formação de uma frente ampla.

“O MDB tem presença em todos os municípios do Acre e lideranças que representam a força política e a experiência do nosso estado. A vice-governadora tem feito gestos importantes, buscando construir uma aliança sólida, e o MDB é peça-chave nesse processo”, afirmou.

O presidente municipal do MDB, Marcus Alexandre, elogiou a iniciativa de Mailza e o tom de respeito e sinceridade que tem pautado as conversas.

“A política é feita de gestos, e esse gesto que a senhora faz hoje é importante. Estamos abrindo uma nova fase no diálogo, com sinceridade e propósito. Tenho certeza de que, qualquer que seja a decisão do MDB, será pautada no que for melhor para o povo do Acre e eu vou apoiar integralmente a decisão que tomada”, destacou.

Após o encontro, Mailza reforçou que sua pré-candidatura representa a continuidade de um projeto que vem garantindo estabilidade, desenvolvimento e parcerias com os municípios.

Na última segunda-feira, 6, o Partido Progressistas reuniu oito legendas, Podemos, PSDB, PDT, Solidariedade, PRD, Avante e União Brasil, que declararam apoio à pré-candidatura de Mailza ao governo do Estado.

Com o diálogo agora ampliado ao MDB, a vice-governadora dá mais um passo na formação de uma frente política ampla, com foco na continuidade das políticas de desenvolvimento e no fortalecimento das alianças municipais e estaduais.