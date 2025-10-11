Mailza entrega mais de 2,5 mil brinquedos e celebra Dia das Crianças na Cidade do Povo

Um sábado de alegria, sorrisos e muita brincadeira na Cidade do Povo. A governadora em exercício, Mailza Assis, participou da entrega de mais de 2,5 mil brinquedos arrecadados pela campanha “Faça uma Criança Sorrir”, uma iniciativa do Governo do Acre em parceria entre os programas Juntos Pelo Acre e Acre Pela Vida, coordenados pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Entre música, pintura, jogos e atividades recreativas, centenas de crianças e famílias da comunidade participaram de uma grande festa preparada com muito carinho.

“É um momento mágico que contagia. A felicidade de ver no rostinho das crianças a alegria de receber um presente, de ter uma ação voltada pra elas, é uma satisfação enorme. Quero agradecer a toda equipe da assistência social, da segurança pública, todos que ajudaram a realizar essa festa. São momentos assim que fazem a diferença na nossa vida e renovam a esperança de que podemos fazer muito mais, começando pelas nossas crianças”, afirmou Mailza.

Durante a entrega, a governadora também conversou com as crianças de forma descontraída. “Hoje é o dia da criança, o dia de brincar, de se divertir, mas também de aprender, de ajudar a mamãe e o papai. Pode comer doce, mas com moderação!”, brincou.

Diversão e cidadania

Além da distribuição de brinquedos, o evento contou com uma série de atividades educativas e de lazer, como pintura facial e de cabelo, jogos interativos, ações de saúde bucal, segurança no trânsito e orientação jurídica.

A união entre o Juntos pelo Acre e o Acre pela Vida proporcionou um dia completo de convivência, lazer e serviços públicos.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destacou a força da parceria. “Juntos pelo Acre, compondo com o Acre pela Vida, soma forças entre as secretarias e as Forças de Segurança. Tudo isso, capitaneado pela nossa vice-governadora, amplia o alcance e o impacto das nossas ações, e o resultado está aqui hoje, em cada sorriso dessas crianças”, disse.

A Polícia Militar levou viaturas e veículos que encantaram o público, como o Camaro e o Fusca, e o tradicional pouso de helicóptero foi um dos momentos mais esperados. A Polícia Civil participou com o projeto Bem Me Quer, e o Detran/AC reforçou a importância da segurança no trânsito. O Sicoob e a Secretaria de Educação apresentaram o projeto Multiarte, e a Defensoria Pública ofereceu atendimento jurídico à população.

A vendedora ambulante Francisca Coelho do Nascimento, mãe de dois meninos, falou da importância do gesto. “É muito gratificante. Às vezes a gente não tem condições de dar um brinquedo ou proporcionar um momento de lazer. Hoje é um dia especial, só tenho a agradecer”, afirmou.

Já a pequena Valentina Gama, de 7 anos, não escondeu a empolgação. “É muito bom, legal! Tem várias brincadeiras e brinquedos novos. Eu tô achando incrível!”

A mãe dela, Érika Gama da Silva, participa todos os anos da festa. “É uma ação muito importante, né? Todos os anos tem essa ação aqui na Cidade do Povo. Já é o terceiro ano que a gente vem participar. A gente sempre procura vir a caráter, para trazer mais alegria, deixar o momento mais animado para as crianças”, contou.

A Secretaria de Saúde também participou com o projeto de saúde bucal infantil, ensinando as crianças, de forma lúdica, sobre a importância da escovação. “É importante ensinar desde cedo, porque o doce fica no dente e pode causar cárie. As crianças aprendem brincando e levam pra vida”, destacou Maria José Penha, mãe dos pequenos Maico e Iago.

A ação já se tornou uma tradição esperada pelas famílias da Cidade do Povo e faz parte da política de governo voltada à valorização da infância e ao fortalecimento das comunidades.

“Essa é uma festa de amor, união e esperança. As nossas crianças merecem toda atenção e cuidado. Ver esse sorriso no rosto delas é o melhor presente que podemos receber”, concluiu Mailza.

