Mailza mostra presença popular e colhe resultados com sucesso do Juntos Pelo Acre na Vila Acre

Com o olhar voltado para quem mais precisa e um trabalho cada vez mais presente nas comunidades, a vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, tem se destacado por uma atuação política marcada pela proximidade com o povo e presença em todos os municípios do Acre.

Neste sábado, 4, a regional da Vila Acre recebeu a maior edição do programa Juntos Pelo Acre, com mais de cinco mil atendimentos em serviços de saúde, cidadania, assistência social e cursos de qualificação. A ação transformou as escolas Leôncio de Carvalho e Benfica em grandes centros de atendimento social, com mais de 50 serviços ofertados à população.

Movimento em todo o estado

Mailza tem percorrido todos os cantos do Acre, saindo do gabinete para ouvir a população, visitar obras, entregar benefícios e anunciar investimentos. Em Feijó, por exemplo, assinou ordem de serviço de R$ 5 milhões para asfaltamento de ruas, fruto de emenda de quando era senadora. Em Cruzeiro do Sul, levou o Juntos Pelo Acre aos ramais 3 e 7, levando serviços a comunidades rurais.

O resultado dessa presença constante já se reflete nas ruas, e nas pesquisas, consolidando sua imagem como uma das lideranças políticas mais ativas do estado.

“Seguimos firmes com esse trabalho. Já fomos até lugares onde só se chega de avião ou barco, como Restauração e Foz do Breu. Agora, com as edições regionais em Rio Branco, queremos estar cada vez mais perto de quem precisa”, destacou Mailza.

Mailza avaliou o evento na Vila Acre como um grande sucesso e anunciou que a próxima edição será na regional da Sobral.

“Esse é o Juntos Pelo Acre que nasceu de um sonho, da vontade de ver o bem acontecendo e as pessoas felizes. É um programa que aproxima o governo da população, oferecendo, em um só lugar, serviços de diversas secretarias. Graças a Deus, tem sido um sucesso por onde passa”, afirmou.

Reconhecimento e apoio político

O governador Gladson Cameli tem reiterado publicamente o papel fundamental da vice-governadora na condução das políticas do governo.

“Minha vice-governadora, esta guerreira que incansavelmente tem estado do meu lado para conduzirmos o destino do nosso estado”, declarou Gladson, durante a abertura do rodeio da Expo Fronteira, em Assis Brasil.

Além de liderar o Juntos Pelo Acre, Mailza tem coordenado ações como o Vestuário Social, um dos braços mais procurados do programa, com mais de 60 mil pessoas beneficiadas. Só na edição da Vila Acre, foram distribuídos 3.400 kits de roupas.

O impacto das ações é sentido diretamente pelos moradores. Carlene Alves dos Santos, moradora do bairro Bom Futuro, levou os filhos para atendimento médico e saiu satisfeita. “Esse serviço veio até nós, é muito bom. Saio com os pedidos para a neurologista avaliar se eles são autistas. Agradecemos ao governador Gladson e à vice-governadora Mailza, por essa preocupação com a saúde das crianças.”

Para o representante do bairro Benfica, Edilson Moniz, conhecido como Careca, o programa é sinônimo de gratidão.

“Acredito que sairão todos daqui felizes ao serem atendidos. É uma alegria ver o governo tão presente aqui”, declarou.

Mais de 150 mil atendimentos

Com mais de 150 mil pessoas atendidas em todo o estado, o Juntos Pelo Acre tornou-se o símbolo de uma gestão que une política social, diálogo e presença real nas comunidades.

Mailza, ao lado do governador Gladson Cameli, tem dado rosto e voz a um governo que busca estar cada vez mais próximo de quem mais precisa, consolidando sua trajetória como uma liderança feminina forte, atuante e conectada às demandas do povo acreano.