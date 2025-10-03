Mailza visita Centro do Idoso construído com emenda de R$ 1,4 milhão em Feijó

Cumprindo agenda em Feijó, a vice-governadora Mailza Assis participou na manhã desta sexta-feira, 3, de uma atividade especial promovida pela prefeitura local em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, e ao Outubro Rosa. O encontro foi realizado no Centro de Convivência do Idoso Melhor Idade Lídia Melo Cavalcante, com direito a um café da manhã para os participantes.

O Centro de Convivência do Idoso é fruto de uma emenda parlamentar de R$ 1,4 milhão, destinada por Mailza Assis quando era senadora. Desde então, o espaço se consolidou como ponto de encontro, lazer, saúde e socialização para centenas de idosos do município.

O prefeito de Feijó, Railson Ferreira, destacou a importância de valorizar os idosos e anunciou melhorias na estrutura do espaço. “Hoje é um dia de celebração, mas também de compromisso. Nossa vice-governadora está aqui, trazendo novidades, e nós, como gestão, seguimos trabalhando para tornar este centro cada vez mais aconchegante. Vocês merecem, porque já contribuíram muito para o nosso município”, afirmou.

A vice-governadora Mailza ressaltou a alegria de reencontrar os idosos do município e reforçou que saúde e bem-estar na terceira idade são prioridades.

“Que bom ver nossa terceira idade cuidada, feliz, se exercitando. Isso é um remédio para o corpo e para a alma. Quero parabenizar a gestão municipal pelo investimento neste espaço e reafirmar que seguiremos trabalhando juntos para trazer mais melhorias, como ventilação, atendimento médico e equipamentos de saúde”, disse.

Investimentos e parcerias

Mailza lembrou que, além da visita ao centro, cumpre agenda em Feijó para a assinatura da ordem de serviço de R$ 5 milhões, para pavimentação de ruas, também fruto de emenda de quando era senadora.

“É uma conquista importante, resultado de articulação política e do compromisso de garantir infraestrutura para os municípios. O governo, junto às prefeituras, está investindo em ramais, pontes, educação, saúde e assistência social, porque o Acre precisa avançar de forma integrada”, acrescentou.

A secretária municipal de Assistência Social, Cardoci Paiva, ressaltou, em sua fala ao público atendido, que a valorização da pessoa idosa é central na política social do município.

“As maiores autoridades aqui hoje são vocês. O trabalho do prefeito e da nossa equipe é para garantir que tenham cada vez mais saúde, qualidade de vida e acolhimento”, afirmou.

A coordenadora do Centro de Convivência, Silvania Melo, informou que atualmente cerca de 160 idosos participam diariamente das atividades, mas mais de 500 estão cadastrados no programa.

Dona Sebastiana Souza, de 75 anos, acredita que frequentar o espaço é mais que saúde, é sinônimo de alegria. “É muito bom pra saúde, mas também pra amizade. A gente dança, brinca, conversa e se sente feliz. Isso faz muito bem pra todos nós”.

Confira mais imagens da agenda da vice-governadora: