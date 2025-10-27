27/10/2025
Maior conglomerado empresarial do país compra usinas termelétricas que abastecem o Acre; entenda

As termelétricas operam com óleo combustível e desempenham papel essencial na oferta de energia elétrica em municípios recentemente conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), garantindo mais estabilidade no fornecimento

O Acre passa a integrar oficialmente o mapa de operações da Âmbar Energia, empresa do grupo J&F, dos irmãos Batista. A companhia anunciou a aquisição de três usinas termelétricas que pertenciam à Rovema Energia, responsáveis por cerca de 20% do consumo energético do Estado.

As unidades adquiridas — UTE Cruzeiro do Sul, UTE Feijó e UTE Tarauacá — têm capacidade somada de 69,4 megawatts (MW), o suficiente para abastecer aproximadamente 30 mil unidades consumidoras. O valor do negócio não foi divulgado.

Maior conglomerado empresarial do país compra usinas termelétricas que abastecem o Acre/Foto: Reprodução

Com a operação, a Âmbar passa a atuar em 11 Estados brasileiros, fortalecendo sua presença na Região Norte. Segundo o presidente da empresa, Marcelo Zanatta, a entrada no Acre reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento energético regional.

“Ao fortalecer nossa atuação na região Norte, reafirmamos nosso compromisso com a segurança energética e com o fornecimento constante de energia às comunidades locais. As usinas do Acre são fundamentais para esse propósito”, destacou Zanatta.

As termelétricas operam com óleo combustível e desempenham papel essencial na oferta de energia elétrica em municípios recentemente conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), garantindo mais estabilidade no fornecimento.

A aquisição no Acre faz parte de uma sequência de movimentos estratégicos da Âmbar neste mês. No início de outubro, a empresa anunciou acordo com o grupo Oliveira Energia para assumir o controle da Roraima Energia e de quatro termelétricas em Boa Vista.

Poucos dias depois, confirmou a compra da participação da antiga Eletrobras (atual Axia Energia) na Eletronuclear, responsável pela operação das usinas de Angra 1 e 2, em Angra dos Reis (RJ). O negócio foi avaliado em R$ 535 milhões, além da assunção de R$ 2,4 bilhões em debêntures e garantias financeiras.

Em seguida, a Âmbar concluiu a aquisição de quatro pequenas hidrelétricas da Cemig, por R$ 52,4 milhões, e da usina termelétrica Goiânia II, da GNPW Participações.

A Âmbar integra o grupo J&F, maior conglomerado empresarial do Brasil, com operações em mais de 20 países e cerca de 300 mil colaboradores, dos quais 180 mil estão no país. O grupo atua em diversos setores, incluindo energia, alimentos, celulose, mineração e serviços financeiros.

