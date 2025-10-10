Maior eclipse solar do século deve durar seis minutos. Veja quando

10/10/2025
A Nasa anunciou a data do maior eclipse solar do século, que deve acontecer em 2 de agosto de 2027. O fenômeno terá cerca de seis minutos e 22 segundos de duração e poderá ser observado principalmente no Hemisfério Oriental.

O portal Space chama o evento de “eclipse do século” e relembra que a marca de seis minutos e 22 segundos supera o eclipse de 8 de abril de 2024, que durou 4 minutos e 28 segundos.

O eclipse total poderá ser visto, segundo o site, na Espanha, Gibaltrar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Parte da Europa, África e sul da Ásia poderão observar o eclipse de forma parcial.

