Maior investidor do mundo: Berkshire prepara sucessão de Buffett

A Berkshire Hathaway informou, na última sexta-feira (3/10), que está desmembrando os cargos de presidente do Conselho de Administração (chairman) e de CEO, em mais uma alteração no estatuto da companhia.

A medida é interpretada como mais um passo dado pela Berkshire rumo à sucessão do bilionário norte-americano Warren Buffett, principal acionista da empresa, que está sob seu comando há mais de 60 anos.

Em maio, Buffett anunciou que pretende deixar, no fim deste ano, o cargo de presidente-executivo da Berkshire, em notícia que abalou o mundo dos negócios.

Quinto homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 168 bilhões, Buffett recomendou ao Conselho de Administração da companhia que o atual vice-presidente da holding, Greg Abel, de 62 anos, ocupe seu lugar. A sucessão acontecerá no dia 1º de janeiro de 2026.

De acordo com documento encaminhado nesta semana pela Berkshire à Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), os dois principais cargos da companhia agora ficam oficialmente desmembrados.

Com a separação, Buffett, que comanda a empresa desde 1965, poderá permanecer como presidente do Conselho de Administração, enquanto Abel assumirá o cargo de CEO a partir de janeiro.

Quem é o sucessor de Buffett

Sob a liderança de Warren Buffett, Greg Abel ajudou a construir um dos maiores negócios do setor de energia nos Estados Unidos. Ele será o primeiro CEO da Berkshire desde que Buffett assumiu o cargo, no início dos anos 1970.

Estará sob o comando de Abel um megaconglomerado que conta, atualmente, com mais de 390 mil funcionários. Entre os negócios administrados pela Berkshire, estão seguradoras e até uma das maiores ferrovias dos EUA.

Em 2018, Abel já havia assumido uma função de maior relevância na empresa, promovido para a supervisão dos negócios não relacionados a seguros.

Essa promoção foi resultado de um novo caminho seguido por Buffett na fase final de sua carreira. Quando comprou empresas como concessionárias de energia e a BNSF, o megainvestidor ofereceu a Abel a possibilidade de reinvestir em projetos com retornos mais garantidos.

Império de energia

Greg Abel foi o maior executor da estratégia da Berkshire de avançar no mercado de energia, comandando a unidade da Berkshire Hathaway Energy por muitos anos e a transformando em uma das maiores empresas do conglomerado de Warren Buffett.

A companhia faz a operação, por exemplo, de gasodutos naturais da região dos Grandes Lagos do Texas, além de concessionárias de energia elétrica em estados como Nevada e Iowa. A empresa é uma das maiores produtoras de energia eólica e solar dos EUA.

Formação

Abel nasceu em Edmonton, no Canadá, e foi jogador de hóquei em sua juventude. Seu tio, Sid Abel, atuou com destaque na liga profissional de hóquei (NHL) pelo Detroit Red Wings.

O futuro CEO da Berkshire é formado em Comércio pela Universidade de Alberta e teve sua primeira experiência profissional como contador. Ele teve passagem pela PwC (antiga PricewaterhouseCoopers) de San Francisco e, no começo da década de 1990, assumiu o cargo de controlador da CalEnergy.

Ao longo de sua trajetória, especialmente nos últimos anos, quando ganhou cada vez mais importância no centro do negócio da Berkshire, Greg Abel se aproximou de importantes figuras do poder, como líderes políticos e outros grandes executivos de companhias globais – embora tenha sempre tentado manter a discrição, mais longe dos holofotes.

Nos bastidores, de acordo com informações da Bloomberg, Abel se tornou amigo e conselheiro de políticos como o ex-presidente dos EUA Barack Obama e o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger.

Em declarações durante um evento do setor elétrico, em 2014, ao lado de Buffett, Abel afirmou: “Perguntam-me com frequência: ‘Qual é a melhor coisa em trabalhar com Warren?’ Eu digo que é o otimismo, que está sempre presente. Você acredita na América. Acredita em para onde estamos indo. E esta é uma característica extraordinária”.

O adeus de Buffett

Warren Buffett anunciou a decisão de se aposentar ao final de uma janela de perguntas e respostas de 5 horas de duração sobre a atividade das empresas do grupo, em maio deste ano. “Não tenho intenção de vender uma ação da Berkshire Hathaway. Eu vou doar, eventualmente”, disse o megainvestidor.

“A decisão de manter todas as ações é uma decisão com fundamento econômico-financeiro porque acho que as perspectivas da Berkshire serão melhores sob a gestão de Greg do que a minha”, prosseguiu Buffett.

Segundo o empresário, os únicos membros do conselho que sabiam inicialmente da sua intenção eram os seus dois filhos, Howard e Susie Buffett. Nem mesmo Greg Abel, que estava sentado ao lado de Buffett no palco, havia sido avisado.

“Eu ainda estarei por perto e serei útil em alguns casos, mas a palavra final será dada por Greg em qualquer assunto. Greg não sabia disso até agora. Ele será o CEO e ponto”, afirmou Buffett.

O encontro de acionistas da Berkshire Hathaway atrai cerca de 40 mil pessoas todos os anos para ouvir Buffett. Até março de 2025, Buffett possuía 14,4% da Berkshire e detinha 30,4% das ações com direito a voto na empresa.