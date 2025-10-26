26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Maíra Cardi anuncia nascimento de Eloáh, sua filha com Thiago Nigro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
maira-cardi-anuncia-nascimento-de-eloah,-sua-filha-com-thiago-nigro

Maíra Cardi anunciou, neste domingo (26/10), a chegada de sua primeira filha com Thiago Nigro, Eloáh. A influenciadora compartilhou um vídeo gravado antes do parto, mostrando cada detalhe do quartinho da bebê e avisou que só publicaria as imagens quando a pequena viesse ao mundo. Assim que o post foi ao ar, os fãs já entenderam: a herdeira do casal tinha nascido!

No vídeo publicado no TikTok, Maíra deixou claro que a publicação só iria ao ar no exato momento em que sua filha chegasse ao mundo: “Neste exato momento que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir”, anunciou a influenciadora. “Estou gravando esse vídeo sábado, que é um dia antes de eu parir. Estou mostrando pra vocês meu dia anterior de eu parir”, explicou.

Veja as fotos

Foto/TikTok
Maíra Cardi mostrou quarto da filhaFoto/TikTok
Foto/TikTok
Maíra Cardi arruma mala maternidadeFoto/TikTok
Foto/TikTok
Maíra Cardi anuncia nascimento de EloáhFoto/TikTok
Reprodução Instagram Maíra Cardi
Maíra Cardi se interna para o nascimento da filha, fruto do casamento com Thiago NigroReprodução Instagram Maíra Cardi
Divulgação/Mari Righez
Maíra Cardi e famíliaDivulgação/Mari Righez
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Maíra Cardi está à espera da terceira filhaReprodução/Instagram/@mairacardi

Leia Também

Durante os dez minutos de vídeo, Maíra mostrou o quarto que vai receber Eloá, mas explicou que o ambiente ainda não está pronto e passará por uma transformação completa para a chegada da recém-nascida até a próxima terça-feira (28/10): “Vão entrar aqui para fazer um milagre. Qual é o milagre? Vão entrar aqui de segunda para terça para transformar em um quarto de criança”, apostou.

Para completar, Maíra também revelou que estava montando a mala de maternidade com o apoio do marido e mostrou alguns dos itens escolhidos, como mamadeiras, opções de fórmulas, chupetas e roupinhas: “Ai, gente! Eu não lembro como que faz, confesso que eu estou com preguiça. Eu tô cansada mesmo, real e oficial”, a empresária contou que teve o dia cheio antes de arrumar as malas.

Mas não para por aí: a influenciadora também pensou na filha, Sophia Cardi, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar. Na mala, ela incluiu uma coroa para proporcionar um momento especial entre as irmãs, explicando que a menina será “coroada” como a irmã mais velha. “Vai ter um momento bonito na maternidade”, adiantou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost