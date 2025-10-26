Maíra Cardi anuncia nascimento de Eloáh, sua filha com Thiago Nigro

Maíra Cardi anunciou, neste domingo (26/10), a chegada de sua primeira filha com Thiago Nigro, Eloáh. A influenciadora compartilhou um vídeo gravado antes do parto, mostrando cada detalhe do quartinho da bebê e avisou que só publicaria as imagens quando a pequena viesse ao mundo. Assim que o post foi ao ar, os fãs já entenderam: a herdeira do casal tinha nascido!

No vídeo publicado no TikTok, Maíra deixou claro que a publicação só iria ao ar no exato momento em que sua filha chegasse ao mundo: “Neste exato momento que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir”, anunciou a influenciadora. “Estou gravando esse vídeo sábado, que é um dia antes de eu parir. Estou mostrando pra vocês meu dia anterior de eu parir”, explicou.

Maíra Cardi mostrou quarto da filha Foto/TikTok Maíra Cardi arruma mala maternidade Foto/TikTok Maíra Cardi anuncia nascimento de Eloáh Foto/TikTok Maíra Cardi se interna para o nascimento da filha, fruto do casamento com Thiago Nigro Reprodução Instagram Maíra Cardi Maíra Cardi e família Divulgação/Mari Righez Maíra Cardi está à espera da terceira filha Reprodução/Instagram/@mairacardi

Durante os dez minutos de vídeo, Maíra mostrou o quarto que vai receber Eloá, mas explicou que o ambiente ainda não está pronto e passará por uma transformação completa para a chegada da recém-nascida até a próxima terça-feira (28/10): “Vão entrar aqui para fazer um milagre. Qual é o milagre? Vão entrar aqui de segunda para terça para transformar em um quarto de criança”, apostou.

Para completar, Maíra também revelou que estava montando a mala de maternidade com o apoio do marido e mostrou alguns dos itens escolhidos, como mamadeiras, opções de fórmulas, chupetas e roupinhas: “Ai, gente! Eu não lembro como que faz, confesso que eu estou com preguiça. Eu tô cansada mesmo, real e oficial”, a empresária contou que teve o dia cheio antes de arrumar as malas.

Mas não para por aí: a influenciadora também pensou na filha, Sophia Cardi, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar. Na mala, ela incluiu uma coroa para proporcionar um momento especial entre as irmãs, explicando que a menina será “coroada” como a irmã mais velha. “Vai ter um momento bonito na maternidade”, adiantou.