11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Maíra Cardi atualiza resultado da cirurgia de Nigro após acidente em renovação de votos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
maira-cardi-atualiza-resultado-da-cirurgia-de-nigro-apos-acidente-em-renovacao-de-votos

Maíra Cardi usou as redes sociais, neste sábado (11/10), para atualizar o estado de saúde do marido, Thiago Nigro, após o empresário passar por um procedimento cirúrgico para tratar uma lesão no joelho. Nigro, também conhecido como Primo Rico, sofreu um acidente durante a celebração da renovação de votos do casamento com Maíra.

“Deu tudo certo, cirurgia um sucesso! Agora, 2 meses de recuperação”, explicou Maíra na legenda de uma publicação em que Thiago aparece saindo do hospital com ajuda de uma cadeira de rodas, para entrar em um helicóptero.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @mairacardi
Maira Cardi atualiza resultado da cirurgia de NigroReprodução/Instagram @mairacardi
Reprodução/thiago.nigro
O empresário grudou uma melancia no próprio corpo para simular a gestação.Reprodução/thiago.nigro
Foto: Mari Righez
Foto: Mari Righez
Reprodução: Instagram
Maíra Cardi e Thiago NigroReprodução: Instagram
Reprodução/Instagram @mairacardi
Maira Cardi atualiza resultado da cirurgia de NigroReprodução/Instagram @mairacardi

Leia Também

Na noite da última sexta-feira (10/10), Cardi mostrou o marido preparado para realizar a intervenção: “Enquanto isso, na sala da justiça… ele entra em cirurgia”, escreveu ela no story do Instagram.

O empresário sofreu um acidente e precisou de atendimento médico na última terça-feira (7/10). “Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar! Mas, em nome de Jesus, eu creio em um Deus de milagres e vamos mudar esse quadro”, declarou Maíra.

Thiago e Maíra planejaram cinco dias de festa para a renovação dos votos de casamento. Mas o noivo se machucou durante um dos eventos. No registro compartilhado pela influenciadora nas redes sociais, ele apareceu com a perna esquerda enfaixada da coxa até a canela. O empresário contou que torceu o joelho.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost