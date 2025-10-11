Maíra Cardi atualiza resultado da cirurgia de Nigro após acidente em renovação de votos

Maíra Cardi usou as redes sociais, neste sábado (11/10), para atualizar o estado de saúde do marido, Thiago Nigro, após o empresário passar por um procedimento cirúrgico para tratar uma lesão no joelho. Nigro, também conhecido como Primo Rico, sofreu um acidente durante a celebração da renovação de votos do casamento com Maíra.

“Deu tudo certo, cirurgia um sucesso! Agora, 2 meses de recuperação”, explicou Maíra na legenda de uma publicação em que Thiago aparece saindo do hospital com ajuda de uma cadeira de rodas, para entrar em um helicóptero.

Foto: Mari Righez

Na noite da última sexta-feira (10/10), Cardi mostrou o marido preparado para realizar a intervenção: “Enquanto isso, na sala da justiça… ele entra em cirurgia”, escreveu ela no story do Instagram.

O empresário sofreu um acidente e precisou de atendimento médico na última terça-feira (7/10). “Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar! Mas, em nome de Jesus, eu creio em um Deus de milagres e vamos mudar esse quadro”, declarou Maíra.

Thiago e Maíra planejaram cinco dias de festa para a renovação dos votos de casamento. Mas o noivo se machucou durante um dos eventos. No registro compartilhado pela influenciadora nas redes sociais, ele apareceu com a perna esquerda enfaixada da coxa até a canela. O empresário contou que torceu o joelho.