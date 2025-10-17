Maíra Cardi defende a importância de escolher um marido provedor: “É outro nível”

Maíra Cardi vive um verdadeiro sonho ao lado do marido, Tiago Nigro. Em entrevista exclusiva a Leo Dias, a empresária contou que, por muito tempo, orou para encontrar um marido, mas não qualquer um: fez questão de que seu parceiro fosse provedor, mesmo sendo financeiramente independente, e explicou que sua escolha vai além do dinheiro.

Com sinceridade, Maíra contou que, após sua separação, mergulhou na fé e rezava diariamente por um “milagre”. Hoje, sabe que esse milagre se chama Tiago. Isso porque ela buscava um homem que a respeitasse, acolhesse seus filhos e tivesse capacidade de prover, algo que, segundo ela, não é fácil para uma mulher que sempre foi independente.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Maíra Cardi sobre trauma de Thiago Nigro Foto/Portal LeoDias Maíra Cardi e família Divulgação/Mari Righez Maíra Cardi e Thiago Nigro Reprodução/Instagram/@mairacardi Maíra Cardi grávida Reprodução: Instagram/@mairacardi Maíra Cardi e Thiago Nigro no Egito Foto: Reprodução/Instagram @mairacardi Maíra Cardi e Thiago Nigro no Egito Reprodução/Instagram @mairacardi Voltar

Próximo

Questionada sobre o papel de Tiago nas finanças da família, Maíra explicou que, embora sempre tenha sido bem-sucedida, a questão vai além do dinheiro. Ela afirmou que, quando o homem não consegue arcar com todos os custos, precisa ter equilíbrio emocional para não se sentir inferior e é nesse momento que o casamento pode enfrentar problemas.

“Quando eu encontro um homem que não dá conta financeiramente de bancar todos os meus custos, ele precisa ser muito bom emocionalmente para que ele não se sinta menor. Porque tendo uma mulher bancando tudo, normalmente esse homem se sente menor. Quando ele se sente menor, ele vai ter que se sentir maior em algum lugar. E aí isso é um problema”, explicou.

Maíra ainda contou que, enquanto morava em uma casa de R$ 10 mil m² e administrava 15 funcionários, amigos diziam que ela jamais encontraria alguém à altura. Cansada de assumir sozinha o papel de provedora, ela encontrou no empresário um parceiro que lhe permite trabalhar não por obrigação, mas por realização: “Graças a Deus veio este que assim, nossa, eu não me preocupo com absolutamente nada”.

Hoje, o “Primo Rico” passa à frente quando o assunto são as finanças da família: “É outro nível”, garantiu. “Ele é um grande empresário, ele é o maior influenciador de finanças do Brasil e o segundo maior do mundo. Ele tem uma empresa, uma empresa grande, multibilionária, não é nem milionária, então ele me dá uma segurança”, afirmou.

Por fim, Maíra aproveitou a oportunidade para se declarar ao marido: “Não só segurança financeira, mas uma segurança emocional para mim, para os meus filhos, para minha família. Eu nunca vi um menino tão homem na minha vida! Eu sou assim apaixonada por ele, mas mais pela postura dele. É um menino de 30 anos, você fala que ele tem 60”, encerrou.