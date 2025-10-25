Após anunciar que a terceira filha, Eloáh, nasceria no início de novembro, Maíra Cardi voltou às redes sociais, neste sábado (25/10), para contar que a bebê vai nascer antes da data marcada. Essa é a primeira filha dela com Tiago Nigro.
Nos stories do Instagram, a influenciadora atualizou o quadro: “Hoje internamos para ela vir ao mundo. Já não respiro direito há meses, durmo sentada com falta de ar. O barrigão está espremendo todos meus órgãos por aqui…”, relatou.
11 imagensFechar modal.1 de 11
Maíra Cardi atualizou seu estado de saúde nos stories do Instagram
Instagram/Reprodução2 de 11
Maíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebê
Reprodução/Instagram3 de 11
Maíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebê
Reprodução/Instagram4 de 11
Maíra Cardi muda data do parto para não “prejudicar” Sophia
Instagram/Reprodução5 de 11
Maíra Cardi é internada para o nascimento da filha com Tiago Nigro
Instagram/Reprodução6 de 11
Maíra Cardi e Thiago Nigro
Reprodução/Redes sociais.7 de 11
Maíra Cardi e Thiago Nigro
Reprodução/Redes sociais.8 de 11
Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam nome da primeira filha
Instagram/Reprodução9 de 11
“Muito ruim”, revela Maíra Cardi ao ser internada para exames
Instagram/Reprodução10 de 11
Maíra Cardi
Reprodução/Internet.11 de 11
Maíra Cardi
Reprodução/Redes sociais.
Mudança da data
Grávida de Eloáh, fruto de seu relacionamento com Thiago Nigro, Maíra Cardi havia resolvido adiar em um ou dois dias sua cesariana. A menina, que estava prevista para 5 de novembro, iria esperar mais um pouco para vir ao mundo. E a influenciadora explicou, pelo TikTok, o motivo da decisão: não “prejudicar” a saúde mental de Sophia, sua segunda filha. Por conta disso, Eloáh deveria nascer entre os dias 6 ou 7 de novembro.
“Viemos no médico que vai fazer o nosso parto de Eloáh, e a gente está com uma questão com a data do parto. Na verdade, a gente tem algumas questões: uma, que ela não pode nascer naturalmente, tem que ser data marcada por tudo o que já falei pra vocês. Então, a gente precisa entender se está tudo bem ou se vai esperar”, começou ela.
Leia também
-
Vídeo: Maíra Cardi muda data do parto para não “prejudicar” Sophia
-
Maíra Cardi desabafa sobre susto e medo na reta final da gestação
-
Vídeo: Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam nome da primeira filha
-
Menino ou menina? Thiago Nigro e Maíra Cardi revelam sexo do bebê
E continuou relatando: “E outra, que a gente foi chamado pela escola da Sophia e, no meio da conversa, falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloáh ia nascer”, contou.
Mais detalhes
Ainda no video, Maíra Cardi contou: “Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia, já criando uma competição com a irmã”, detalhou, antes de completar:
“Como é cesárea, a própria escola pediu para ver se seria possível essa mudança de data. É muito importante para a saúde mental [da Sophia]. Como foi uma solicitação da escola, viemos aqui ver essa possibilidade”, relatou.