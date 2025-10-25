25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Maíra Cardi é internada para o nascimento da filha com Tiago Nigro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
maira-cardi-e-internada-para-o-nascimento-da-filha-com-tiago-nigro

Após anunciar que a terceira filha, Eloáh, nasceria no início de novembro, Maíra Cardi voltou às redes sociais, neste sábado (25/10), para contar que a bebê vai nascer antes da data marcada. Essa é a primeira filha dela com Tiago Nigro.

Nos stories do Instagram, a influenciadora atualizou o quadro: “Hoje internamos para ela vir ao mundo. Já não respiro direito há meses, durmo sentada com falta de ar. O barrigão está espremendo todos meus órgãos por aqui…”, relatou.

11 imagensMaíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebêMaíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebêMaíra Cardi muda data do parto para não "prejudicar" Sophia Maíra Cardi é internada para o nascimento da filha com Tiago NigroMaíra Cardi e Thiago NigroFechar modal.1 de 11

Maíra Cardi atualizou seu estado de saúde nos stories do Instagram

Instagram/Reprodução2 de 11

Maíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebê

Reprodução/Instagram3 de 11

Maíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebê

Reprodução/Instagram4 de 11

Maíra Cardi muda data do parto para não “prejudicar” Sophia

Instagram/Reprodução5 de 11

Maíra Cardi é internada para o nascimento da filha com Tiago Nigro

Instagram/Reprodução6 de 11

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Reprodução/Redes sociais.7 de 11

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Reprodução/Redes sociais.8 de 11

Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam nome da primeira filha

Instagram/Reprodução9 de 11

“Muito ruim”, revela Maíra Cardi ao ser internada para exames

Instagram/Reprodução10 de 11

Maíra Cardi

Reprodução/Internet.11 de 11

Maíra Cardi

Reprodução/Redes sociais.

Mudança da data

Grávida de Eloáh, fruto de seu relacionamento com Thiago Nigro, Maíra Cardi havia resolvido adiar em um ou dois dias sua cesariana. A menina, que estava prevista para 5 de novembro, iria esperar mais um pouco para vir ao mundo. E a influenciadora explicou, pelo TikTok, o motivo da decisão: não “prejudicar” a saúde mental de Sophia, sua segunda filha. Por conta disso, Eloáh deveria nascer entre os dias 6 ou 7 de novembro.

“Viemos no médico que vai fazer o nosso parto de Eloáh, e a gente está com uma questão com a data do parto. Na verdade, a gente tem algumas questões: uma, que ela não pode nascer naturalmente, tem que ser data marcada por tudo o que já falei pra vocês. Então, a gente precisa entender se está tudo bem ou se vai esperar”, começou ela.

Leia também

E continuou relatando: “E outra, que a gente foi chamado pela escola da Sophia e, no meio da conversa, falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloáh ia nascer”, contou.

Mais detalhes

Ainda no video, Maíra Cardi contou: “Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia, já criando uma competição com a irmã”, detalhou, antes de completar:

“Como é cesárea, a própria escola pediu para ver se seria possível essa mudança de data. É muito importante para a saúde mental [da Sophia]. Como foi uma solicitação da escola, viemos aqui ver essa possibilidade”, relatou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost