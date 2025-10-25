Após anunciar que a terceira filha, Eloáh, nasceria no início de novembro, Maíra Cardi voltou às redes sociais, neste sábado (25/10), para contar que a bebê vai nascer antes da data marcada. Essa é a primeira filha dela com Tiago Nigro.

Nos stories do Instagram, a influenciadora atualizou o quadro: “Hoje internamos para ela vir ao mundo. Já não respiro direito há meses, durmo sentada com falta de ar. O barrigão está espremendo todos meus órgãos por aqui…”, relatou.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

Maíra Cardi atualizou seu estado de saúde nos stories do Instagram

Instagram/Reprodução 2 de 11

Maíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebê

Reprodução/Instagram 3 de 11

Maíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebê

Reprodução/Instagram 4 de 11

Maíra Cardi muda data do parto para não “prejudicar” Sophia

Instagram/Reprodução 5 de 11

Maíra Cardi é internada para o nascimento da filha com Tiago Nigro

Instagram/Reprodução 6 de 11

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Reprodução/Redes sociais. 7 de 11

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Reprodução/Redes sociais. 8 de 11

Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam nome da primeira filha

Instagram/Reprodução 9 de 11

“Muito ruim”, revela Maíra Cardi ao ser internada para exames

Instagram/Reprodução 10 de 11

Maíra Cardi

Reprodução/Internet. 11 de 11

Maíra Cardi

Reprodução/Redes sociais.

Mudança da data

Grávida de Eloáh, fruto de seu relacionamento com Thiago Nigro, Maíra Cardi havia resolvido adiar em um ou dois dias sua cesariana. A menina, que estava prevista para 5 de novembro, iria esperar mais um pouco para vir ao mundo. E a influenciadora explicou, pelo TikTok, o motivo da decisão: não “prejudicar” a saúde mental de Sophia, sua segunda filha. Por conta disso, Eloáh deveria nascer entre os dias 6 ou 7 de novembro.

“Viemos no médico que vai fazer o nosso parto de Eloáh, e a gente está com uma questão com a data do parto. Na verdade, a gente tem algumas questões: uma, que ela não pode nascer naturalmente, tem que ser data marcada por tudo o que já falei pra vocês. Então, a gente precisa entender se está tudo bem ou se vai esperar”, começou ela.

Leia também

E continuou relatando: “E outra, que a gente foi chamado pela escola da Sophia e, no meio da conversa, falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloáh ia nascer”, contou.

Mais detalhes

Ainda no video, Maíra Cardi contou: “Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia, já criando uma competição com a irmã”, detalhou, antes de completar:

“Como é cesárea, a própria escola pediu para ver se seria possível essa mudança de data. É muito importante para a saúde mental [da Sophia]. Como foi uma solicitação da escola, viemos aqui ver essa possibilidade”, relatou.