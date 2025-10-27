27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Maíra Cardi e Thiago Nigro mostram nascimento de Eloah: “Ela é um milagre”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
maira-cardi-e-thiago-nigro-mostram-nascimento-de-eloah:-“ela-e-um-milagre”

Maíra Cardi e Thiago Nigro compartilharam, nesta segunda-feira (27/10), um vídeo nas redes sociais mostrando o parto da filha, Eloah, e o momento em que os familiares conheceram a bebê, que nasceu no último domingo (26/10).

“Ela nasceu guerreira, olhos e braços voltados para o céu, como quem diz: ‘Minha vida é Tua, meu Deus!’. Já veio direto para os meus braços, roxinha e sem respirar”, contou Maíra, relatando ainda que a bebê foi levada para a UTI e estava sendo alimentada por sonda. “Mas eu tive a serenidade e a calma de quem conhece as promessas de Deus”, acrescentou.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi

Leia Também

Maíra também falou sobre o momento mais marcante após o nascimento: “Ver nossa família, nossas crianças, nosso filho, minha avó, sogro, sogra e amigos chorando pela chegada da nossa Eloah. Todos nós fomos lembrados do verdadeiro valor da vida! Amo cada um de vocês que orou intensamente por esses dias desafiadores”.

Na postagem colaborativa, o empresário e influenciador financeiro Thiago Nigro, conhecido pelo canal “O Primo Rico”, no YouTube, descreveu a emoção de segurar a filha pela primeira vez: “Senti como se estivesse me segurando no colo, de tão parecida que ela é comigo”.

Ele também falou do impacto da paternidade: “Percebi que estou completamente apaixonado. A coragem virou medo, porque é preciso muita coragem para ter um filho. Ela expõe todas as minhas fragilidades, e agora não só amo ainda mais nossa família, como também amo ainda mais minha esposa”.

O casal finaliza a mensagem exaltando a fé e o significado espiritual do nascimento. “Ela nasceu louvando: olhando para cima e com os bracinhos erguidos. Ela é linda! Ela vai cumprir o propósito que já carrega no nome desde o nascimento. Ela é de Deus. Ela é um milagre. Ela veio para que se cumpra a Palavra. Ela veio para glorificar a Deus!”.

Em dezembro de 2024, Maíra e Thiago anunciaram a primeira gravidez do casal. Um mês depois, a influenciadora revelou ter perdido o bebê. Em abril de 2025, ela comunicou estar grávida novamente.

Além de Eloah, Maíra é mãe de Sophia, de 6 anos, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, de 24, filho de seu casamento com o empresário Nelson Rangel.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost