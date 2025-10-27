Maíra Cardi e Thiago Nigro mostram nascimento de Eloah: “Ela é um milagre”

Maíra Cardi e Thiago Nigro compartilharam, nesta segunda-feira (27/10), um vídeo nas redes sociais mostrando o parto da filha, Eloah, e o momento em que os familiares conheceram a bebê, que nasceu no último domingo (26/10).

“Ela nasceu guerreira, olhos e braços voltados para o céu, como quem diz: ‘Minha vida é Tua, meu Deus!’. Já veio direto para os meus braços, roxinha e sem respirar”, contou Maíra, relatando ainda que a bebê foi levada para a UTI e estava sendo alimentada por sonda. “Mas eu tive a serenidade e a calma de quem conhece as promessas de Deus”, acrescentou.

Maíra também falou sobre o momento mais marcante após o nascimento: “Ver nossa família, nossas crianças, nosso filho, minha avó, sogro, sogra e amigos chorando pela chegada da nossa Eloah. Todos nós fomos lembrados do verdadeiro valor da vida! Amo cada um de vocês que orou intensamente por esses dias desafiadores”.

Na postagem colaborativa, o empresário e influenciador financeiro Thiago Nigro, conhecido pelo canal “O Primo Rico”, no YouTube, descreveu a emoção de segurar a filha pela primeira vez: “Senti como se estivesse me segurando no colo, de tão parecida que ela é comigo”.

Ele também falou do impacto da paternidade: “Percebi que estou completamente apaixonado. A coragem virou medo, porque é preciso muita coragem para ter um filho. Ela expõe todas as minhas fragilidades, e agora não só amo ainda mais nossa família, como também amo ainda mais minha esposa”.

O casal finaliza a mensagem exaltando a fé e o significado espiritual do nascimento. “Ela nasceu louvando: olhando para cima e com os bracinhos erguidos. Ela é linda! Ela vai cumprir o propósito que já carrega no nome desde o nascimento. Ela é de Deus. Ela é um milagre. Ela veio para que se cumpra a Palavra. Ela veio para glorificar a Deus!”.

Em dezembro de 2024, Maíra e Thiago anunciaram a primeira gravidez do casal. Um mês depois, a influenciadora revelou ter perdido o bebê. Em abril de 2025, ela comunicou estar grávida novamente.

Além de Eloah, Maíra é mãe de Sophia, de 6 anos, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, de 24, filho de seu casamento com o empresário Nelson Rangel.