Maíra Cardi encanta como noiva em primeira das cinco festas de renovação de votos com Nigro

Maíra Cardi abriu com estilo a sequência de cinco festas para renovar os votos de casamento com Thiago Nigro. Na noite desta segunda-feira (06/10), ela apareceu vestida de noiva em cerimônia intimista, e cercada de significado, para amigos e familiares no local luxuoso escolhido para a maratona romântica.

A influenciadora compartilhou detalhes da celebração nas redes sociais: o casal hospedou os convidados em um hotel com 10 lagos, spa e estrutura de resort. O evento acontece entre os dias 6 e 10 de outubro, e Maíra usará ao longo da semana cinco vestidos distintos.

A agenda promete experiências temáticas para cada dia: recepção e renovação de votos logo na abertura, seguido por festa viking, jantar árabe e coquetel inspirado nos Jardins de Versalhes. A influenciadora declarou que quer transformar essa semana numa celebração completa de amor, gratidão, amizade e espiritualidade, uma espécie de “mini-retiro” para fugir da rotina do trabalho.

Nos preparativos, Maíra revelou que o primeiro vestido, aquele usado na cerimônia de abertura, era originalmente pensado para uma celebração na Grécia. Apesar da mudança de planos, ela manteve o plano de usar o modelo como sua “entrada oficial” nessa festa inaugural.

Com uma programação que se estende por vários dias e diferentes temáticas, a série de celebrações de Maíra Cardi e Thiago Nigro já chama atenção do público e da imprensa. Cada detalhe das festas vem sendo compartilhado nas redes sociais pela influenciadora, que promete seguir divulgando os próximos capítulos da renovação de votos ao longo da semana.