Maíra Cardi explica por que decidiu se blindar e ignorar críticas nas redes sociais

Maíra Cardi contou que não se deixa abalar por críticas e comentários negativos. Em entrevista exclusiva ao titular deste portal, Leo Dias, a esposa de Thiago Nigro explicou que evita ler tudo o que possa interferir em sua rotina e até pede à sua equipe para não mostrar comentários ou notícias que possam afetá-la.
Apesar dos “cancelamentos” que já sofreu, Maíra mantém a decisão de se blindar: “Eu não vejo. Continuo igual. Continuo não lendo. Agora mais ainda. Antigamente, alguma coisa até chegava até mim pela minha equipe e tal, mas hoje em dia não chega nada porque eu peço para eles nem me mostrarem”, disse.
Para Maíra, a opinião dos outros não deve ser tomada como reflexão sobre si mesma: “É o que você pensa, o que Pedro pensa, o que Pablo pensa sobre mim; é um problema de Pablo e de Pedro. Eu não tenho nada com isso. Eu sei quem eu sou, sei onde quero chegar. As pessoas derramam o que têm dentro delas; é sobre elas”, explicou.
A influenciadora também comparou o efeito do ódio e das críticas ao ambiente pessoal de cada um: “Se eu estiver mal-humorada, tudo vai parecer feio. Se eu estiver feliz, tudo vai parecer lindo. Então, no dia em que você estiver derramando ódio sobre o mundo, não é sobre quem você está derramando, é sobre a sua vida”, afirmou.
Cardi finalizou deixando claro que prefere focar na própria vida, sem se desgastar com a negatividade alheia: “Então, eu deixo o seu lixo, ele não pode me atrapalhar. Eu deixo o seu lixo com você. Eu não fico lendo as coisas das pessoas, eu vivo a minha vida”, disse a famosa, deixando claro que não dá palco para os “haters”.