Maíra Cardi explica por que o parto da filha com Thiago Nigro pode mudar

A influenciadora e empresária Maíra Cardi, de 42 anos, revelou que talvez precise mudar novamente a data de nascimento de Eloá, sua filha com o empresário Thiago Nigro, de 35. Em vídeo publicado no TikTok na última quinta-feira (23/10), ela contou que a avó está com influenza e que Sophia, sua filha de 7 anos, está gripada e acabou transmitindo a doença para ela.
Maíra destacou dois riscos: o primeiro é o perigo de transmitir a doença para a bebê recém-nascida; o segundo é o fato de estar com tosse há alguns dias, o que pode acabar afetando os pontos da cesariana.
“Lembra que a minha avó pegou influenza, né? Na semana do meu casamento. Aí eu fui, fiquei com ela, morrendo de medo de pegar, porque, se isso acontecesse, teria que adiantar o parto. É perigoso, a influenza é uma gripe muito séria. Enfim, e pode causar broncos que dão falta de ar. Tempo depois, Sofia pegou uma gripe estranha, uma tosse que me passou, mas eu não cheguei a fazer teste”, pontuou.
“Tem uns três, quatro dias que eu estou assim, e parece que está piorando. Aí o meu médico falou que eu não posso fazer a cirurgia… Na verdade, não é que não possa, não é ideal. E, se não houver outro jeito, tipo, se for a hora dela, ela vem, pronto, e acabou”, explicou.
Maíra contou ainda quando vai saber se precisará mudar a data. O parto está marcado para este sábado (25/10): “Talvez a gente vá ter que mudar. E eu vou saber quando? Vou saber quando o meu remédio fizer efeito. Comecei a tomar corticoide, que é um remédio super forte, para ver se vou melhorar”.