Maíra Cardi fala sem rodeios sobre amizade entre homem e mulher: “Não existe”

Maíra Cardi deixou claro para Leo Dias que não quer “correr o risco” de perder Thiago Nigro para outra mulher. Ela contou que aprendeu com o próprio marido que amizade entre homem e mulher não existe, embora, no início do relacionamento, tivesse mais amigos homens. Após um tempo, ela disse que decidiu deixar essas amizades com outros homens de lado, assim como Nigro fez com outras mulheres.

A empresária foi categórica ao expor as regras de seu casamento, afirmando que a restrição de amizades é uma decisão consciente e aceita por ambos. “Não, primeiro que não existe amizade entre homem e a mulher. Para mim não. Cada um faz o que quiser da sua vida, dizendo, tô dizendo as regras sobre a minha vida. Não, não confio. Não confio. Eu confio em Deus e pronto, acabou. Mais ninguém,” declarou Maíra.

Ela reforçou que não permite que o marido tenha amigas: “Não quero amiguinha, não quero conversando, não deixo ter amigas. Não quero correr esse risco, não quero falar no telefone. Não quero, dá oi de longe. Eu cuido, é meu e eu não quero perder.”

Segundo Maíra, a convicção sobre o tema veio do próprio Thiago Nigro. No início da relação, ela considerou a ideia do marido “completamente surtada”, já que sempre teve muitos amigos homens. “Ele que me ensinou. Quando a gente começou a se relacionar, ele veio com essa ideia, não existe amizade entre homem e mulher. Eu falei: ‘Esse homem tá louco, completamente surtado’. E aí ele foi me explicando”, contou a influenciadora.

Maíra Cardi confessa que demorou a aceitar a sugestão de Thiago Nigro

Maíra disse que aceitou a condição imposta por Nigro, mesmo achando ruim no começo. O marido a convenceu ao argumentar sobre os riscos em longo prazo: “Amor, olha só, agora tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Daqui 10 anos, 15 anos, que a gente não tiver tão bem assim… se o seu melhor amigo for muito mais legal do que eu, você acaba criando situações e isso pode vir a virar um problema.”

A lógica fez sentido para Maíra, que aderiu à regra e afirma ter se tornado ainda mais rígida que o próprio Nigro. “Eu entrei nesse relacionamento sabendo e aceitei. Conforme o tempo foi passando, eu fui prestar atenção e ele foi falando coisas que faziam sentido. E aí eu aderi isso e aí eu aderi melhor que ele, inclusive”, concluiu.