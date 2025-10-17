17/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Maíra Cardi inicia nova fase na carreira e lança consultoria para mulheres bem-sucedidas

Afinal, qual é o trabalho de Maíra Cardi? Em entrevista ao titular deste portal, Leo Dias, a influenciadora revelou que não faz mais publicidades em suas redes sociais e também não atua mais como coach fitness. Atualmente, ela segue um novo propósito: comanda uma empresa de consultoria voltada para negócios de mulheres bem-sucedidas, chamada Mastermind, que administra ao lado do marido, Thiago Nigro.

Maíra explicou que sua empresa funciona como uma consultoria mais personalizada, focada exclusivamente em mulheres. Segundo ela, o trabalho envolve analisar detalhadamente o negócio da cliente e desenvolver estratégias específicas: “É um grupo de mulheres empresárias, onde você ajuda a potencializar o negócio”, contou.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Maíra Cardi sobre trauma de Thiago NigroFoto/Portal LeoDias
Divulgação/Mari Righez
Maíra Cardi e famíliaDivulgação/Mari Righez
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Maíra Cardi está à espera da terceira filhaReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Maíra Cardi está à espera da terceira filhaReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram @mairacardi
Maíra Cardi e Thiago Nigro no EgitoReprodução/Instagram @mairacardi
Reprodução: Instagram
Thiago Nigro, Maíra Cardi e Sophia CardiReprodução: Instagram

Além de Maíra e Nigro, eles também contam com um sócio responsável pela parte digital do negócio. Juntos, avaliam criteriosamente as empresas ao longo de um ano e desenvolvem estratégias para alavancar os negócios. No entanto, a consultoria não atende qualquer empresa: apenas aquelas que já são bem-sucedidas.

Maíra revelou que existem critérios para participar, incluindo o faturamento da empresa, já que se trata de um produto premium, com valores a partir de R$ 100 mil. A empresária também afirmou sentir-se muito realizada ao trabalhar com esse grupo de mulheres e mostrou que gosta do que faz: “Eu sou muito feliz fazendo isso.”

Vale lembrar que, durante a entrevista, Maíra explicou que atualmente não trabalha mais com publicidade em seu perfil no Instagram ou no TikTok. Segundo ela, o retorno financeiro muitas vezes não compensa, e ela não gosta de precisar promover produtos de forma forçada, ou até mesmo passar a sensação de estar enganando seus seguidores. Tudo o que indica hoje é feito de forma orgânica.

