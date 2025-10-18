Maíra Cardi revelou, em entrevista exclusiva a Leo Dias, titular deste portal, que não realiza mais trabalhos com publicidades, mesmo com a grande procura das empresas. Ao longo do bate-papo, a influenciadora destacou que hoje prefere falar apenas o que deseja na internet, sem obrigações ou pressões

Inicialmente, Leo Dias perguntou à influenciadora se ela ainda trabalha com publicidades, e ela respondeu de imediato: “Não, de jeito nenhum!”. Maíra explicou que, apesar de não realizar esse tipo de trabalho, há uma grande procura por parte das empresas, e que todo mês é “uma briga”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Maíra Cardi revela que não faz mais publicidades e explica o motivo. Confira! Portal LeoDias Maíra Cardi Portal LeoDias Maíra Cardi Portal LeoDias Maíra Cardi Portal LeoDias Voltar

Próximo

A ex-BBB esclareceu o motivo pelo qual deixou de fazer esse tipo de trabalho. “Primeiro, porque eu não preciso mesmo, e depois porque acho muito exaustivo ficar ali falando de alguma coisa artificialmente. Se é algo que faz parte da minha vida, que eu estou a fim, que eu quero muito — por exemplo, agora, nesses cinco dias de casamento — eu escolhi algumas empresas específicas que eu amo e que são das minhas mentoradas. Eu quis falar, eu falei, eu quero falar. Mas aí é diferente, não é publicidade. É porque eu estou a fim de falar.”

Além disso, Maíra ressaltou que, atualmente, esse dinheiro não faz diferença em sua vida e que quer falar o que desejar na internet. “Eu não quero ter [obrigação] de nada. Quero falar do que eu quiser, na hora que eu quiser. Principalmente se eu olhar para essa flor e achar que ela é uma bosta, eu quero dizer que ela é uma bosta. Eu não quero mentir, não quero enganar as pessoas. Então, essa é a questão.”