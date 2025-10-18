18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Maíra Cardi revela que não faz mais publicidades e explica o motivo. Confira!

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Maíra Cardi revelou, em entrevista exclusiva a Leo Dias, titular deste portal, que não realiza mais trabalhos com publicidades, mesmo com a grande procura das empresas. Ao longo do bate-papo, a influenciadora destacou que hoje prefere falar apenas o que deseja na internet, sem obrigações ou pressões

Inicialmente, Leo Dias perguntou à influenciadora se ela ainda trabalha com publicidades, e ela respondeu de imediato: “Não, de jeito nenhum!”. Maíra explicou que, apesar de não realizar esse tipo de trabalho, há uma grande procura por parte das empresas, e que todo mês é “uma briga”.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Maíra Cardi revela que não faz mais publicidades e explica o motivo. Confira!Portal LeoDias
Portal LeoDias
Maíra CardiPortal LeoDias
Portal LeoDias
Maíra CardiPortal LeoDias
Portal LeoDias
Maíra CardiPortal LeoDias

Leia Também

A ex-BBB esclareceu o motivo pelo qual deixou de fazer esse tipo de trabalho. “Primeiro, porque eu não preciso mesmo, e depois porque acho muito exaustivo ficar ali falando de alguma coisa artificialmente. Se é algo que faz parte da minha vida, que eu estou a fim, que eu quero muito — por exemplo, agora, nesses cinco dias de casamento — eu escolhi algumas empresas específicas que eu amo e que são das minhas mentoradas. Eu quis falar, eu falei, eu quero falar. Mas aí é diferente, não é publicidade. É porque eu estou a fim de falar.”

Além disso, Maíra ressaltou que, atualmente, esse dinheiro não faz diferença em sua vida e que quer falar o que desejar na internet. “Eu não quero ter [obrigação] de nada. Quero falar do que eu quiser, na hora que eu quiser. Principalmente se eu olhar para essa flor e achar que ela é uma bosta, eu quero dizer que ela é uma bosta. Eu não quero mentir, não quero enganar as pessoas. Então, essa é a questão.”

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost