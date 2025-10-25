Maíra Cardi se prepara para dar à luz a filha com Thiago Nigro

Na tarde deste sábado (25/10), Maíra Cardi anunciou para os seus seguidores que hoje vai se internar para dar à luz a Eloáh, sua filha com Thiago Nigro. Ela comentou que, com o final da gestação, a barriga está “espremendo” todos os seus órgãos.

Os detalhes sobre o momento especial foram compartilhados no Instagram: “Hoje internamos para ela vir ao mundo. Já não respiro direito a meses, durmo sentada com falta de ar, barrigão está espremendo todos meus órgãos por aqui…”

Maíra Cardi se interna para o nascimento da filha, fruto do casamento com Thiago Nigro Reprodução Instagram Maíra Cardi Maíra Cardi se interna para o nascimento da filha, fruto do casamento com Thiago Nigro Reprodução Instagram Maíra Cardi Maíra Cardi explica por que pode ter que mudar o parto da filha com Thiago Nigro Reprodução: TikTok @Cardinigro

Na última sexta-feira (24/10), a influenciadora explicou que poderia mudar a data do parto, novamente, desta vez porque a avó está com influenza e que Sophia, sua filha de 7 anos, está gripada e acabou transmitindo a doença para ela. “Talvez a gente vá ter que mudar. E eu vou saber quando? Vou saber quando o meu remédio fizer efeito. Comecei a tomar corticoide, que é um remédio super forte, para ver se vou melhorar”, disse no TikTok.

Vale lembrar que a primeira filha da influenciadora com Thiago Nigro, Eloáh, estava prevista para nascer no início de novembro, mas Maíra decidiu antecipar o parto devido a uma apresentação da filha mais velha, Sophia, na escola, que ocorreria na mesma época. Sophia é fruto do casamento da influenciadora com Arthur Aguiar.

Na última quarta-feira (22/10), Maíra afirmou que a herdeira chegaria ao mundo neste sábado (25/10). A influenciadora também é mãe de Lucas Cardi Rangel, que teve com o empresário Nelson Rangel.