16/10/2025
Maíra responde se perdoaria traição de Nigro e brinca: “Tacaria fogo nele”

Portal Leo Dias
maira-responde-se-perdoaria-traicao-de-nigro-e-brinca:-“tacaria-fogo-nele”

Apesar da brincadeira, Maíra Cardi foi enfática ao dizer para Leo Dias que não perdoaria uma traição do marido, o empresário e influenciador financeiro Thiago Nigro. Ela detalha que passou a entender que “se deixar solto, solto fica”, e que se identifica como uma mulher ciumenta, “com orgulho”.

“Jamais! Tacaria fogo nele (risos). Não tacaria, mas um pedaço do membro, eu acho que vale perder. Por que não? (risos). Não, eu não perdoaria”, afirma a ex-BBB, explicando que o tema é levado com leveza, mas que não abre espaço para infidelidade. “Falo jamais, falo para ele com todas as letras: não existe concessão para isso”, revelou.

Foto/Portal LeoDias
Maíra Cardi sobre trauma de Thiago NigroFoto/Portal LeoDias
Foto: Mari Righez
Maíra Cardi e famíliaFoto: Mari Righez
Reprodução: Instagram
Maíra Cardi e Thiago NigroReprodução: Instagram
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Maíra Cardi está à espera da terceira filhaReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução: Instagram/@mairacardi
Maíra Cardi grávidaReprodução: Instagram/@mairacardi

Maíra conta que já teve uma visão diferente sobre o assunto, mas que a maturidade e o relacionamento atual mudaram sua forma de pensar. “Sempre fui o tipo de mulher que falava assim: ‘Se você me trair, o problema é seu, quem perde é você’. Eu não olhava a vida do outro, não queria saber o que ele fazia, deixava solto. Agora, não. Entendi que deixar solto, solto fica. E, mais do que isso, acredito que quem ama cuida. A gente cuida daquilo que ama. Hoje, eu sou uma mulher ciumenta. Nunca fui. Assumidamente ciumenta — e com orgulho”, disse.

A influenciadora também define, em tom bem-humorado, o que considera ser uma mulher ciumenta. “É aquela que identifica de longe, sente um faro que nem sabe explicar, e fala: ‘Não quero um oi para essa mulher’. É nesse nível”, disse, rindo. Segundo ela, o próprio marido costuma brincar sobre isso. “Às vezes, o Thiago fala: ‘Ai, amor, você está muito abusiva’. E eu respondo: ‘Não tem problema. Sou mesmo, e com orgulho. Pode me chamar assim’”, destacou.

O relacionamento de Maíra com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, veio a público em 1º de março de 2023. Grávida, Maíra espera uma menina — o primeiro filho do casal. Ela também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, e Sophia, de 6, filha do antigo relacionamento com o ator Arthur Aguiar.

Em janeiro deste ano, a ex-BBB anunciou que havia perdido um bebê que esperava com o coach de finanças. Já em abril, revelou uma nova gestação, que agora segue saudável.

