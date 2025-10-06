Mais da metade dos candidatos do Acre faltou à prova do “Enem dos Concursos” neste domingo

O Acre registrou o maior índice de abstenção da região Norte na primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, com 50,3% dos candidatos faltando às provas, conforme dados divulgados neste domingo (5) pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O percentual supera a média nacional, que ficou em 42,8%.

Apelidado de “Enem dos Concursos”, o CNU contou com mais de 760 mil inscritos em todo o país. No Acre e no Amazonas — onde o índice de ausência chegou a 51,2% — a taxa de faltosos foi maior que a média nacional. Sergipe e Ceará também registraram abstenção elevada, ambos com 49,4%.

Mesmo com o alto número de ausências, a ministra informou que o exame ocorreu de maneira tranquila em todo o território nacional. O único contratempo foi registrado em uma escola de Manaus (AM), que sofreu com a falta de energia elétrica, mas os candidatos tiveram o tempo de prova compensado.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação, o gabarito preliminar da primeira etapa será divulgado nesta segunda-feira (6), a partir das 10h. As notas finais estão previstas para o dia 12 de novembro. A segunda fase, com provas discursivas, será aplicada em 7 de dezembro.

O concurso oferta 3.652 vagas em 32 órgãos federais, sendo 2.480 para contratação imediata e 1.172 para cadastro reserva.