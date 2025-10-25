25/10/2025
Mais da metade dos jovens indígenas do Acre fala o idioma nativo, apontam dados do IBGE

O percentual é o mais alto do país e coloca o estado à frente de regiões como Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Paraíba e Minas Gerais

O Acre se destaca nacionalmente pela preservação das línguas indígenas entre as novas gerações. Dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que mais de 55% dos indígenas acreanos com idade entre 2 e 19 anos falam ou utilizam um idioma nativo em casa.

Atualmente, o Acre registra 41 línguas indígenas em uso, número considerado modesto em relação a outros estado | Foto: Diego Gurgel, Secom

O percentual é o mais alto do país e coloca o estado à frente de regiões como Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Paraíba e Minas Gerais, os únicos que também ultrapassam a marca de 50% de jovens falantes.

Atualmente, o Acre registra 41 línguas indígenas em uso, número considerado modesto em relação a outros estados, mas com uma característica singular: a presença forte de crianças e adolescentes como principais falantes. A média de idade entre quem se comunica em idioma nativo é de apenas 17 anos.

Entre os povos mais representativos está o Huni Kui (Kaxinawá), cujo idioma, o hãtxa kuĩ, é o mais falado entre as línguas tradicionais do estado, ficando atrás apenas do português.

 

