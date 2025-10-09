09/10/2025
Mais de 10 toneladas de alimentos são arrecadadas durante a 1ª Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil

A ação solidária teve como objetivo unir cultura e responsabilidade social

A 1ª edição da Expo Fronteira 2025 foi um sucesso não apenas de público e entretenimento, foram arrecadadas mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis, resultado da troca das pulseiras de acesso aos shows por doações feitas pela população.

Os alimentos arrecadados serão organizados e distribuídos às famílias que mais necessitam | Foto: Ascom

A ação solidária teve como objetivo unir cultura e responsabilidade social, garantindo que a diversão do evento também se transformasse em ajuda concreta para famílias em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o prefeito Jerry Correia, o resultado superou todas as expectativas:

“A Expo Fronteira mostrou o quanto nosso povo é solidário. Cada pacote de alimento doado representa esperança e cuidado com o próximo. Estamos muito felizes com o engajamento da comunidade.”

Os alimentos arrecadados serão organizados e distribuídos às famílias que mais necessitam, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e parceiros locais.

