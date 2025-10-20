Mais de 120 mil famílias recebem pagamento do Bolsa Família no Acre nesta segunda

O pagamento do Bolsa Família de outubro foi unificado nesta segunda-feira (20) para todos os 22 municípios do Acre. Com isso, 123.943 famílias receberam o benefício no mesmo dia, medida adotada pelo Governo Federal em função das ações de enfrentamento a desastres naturais, como enchentes, inundações e estiagem.

O investimento federal destinado ao estado neste mês ultrapassa R$ 90,43 milhões, com benefício médio de R$ 730,78 por família. Além disso, 47.213 famílias acreanas também foram contempladas com o Auxílio Gás, que paga R$ 108 a cada uma, totalizando R$ 5,09 milhões em repasses.

Entre os adicionais do programa, o Benefício Primeira Infância chega a 68.865 crianças de zero a seis anos no Acre, com um valor extra de R$ 150 por criança. O investimento federal voltado a esse público soma R$ 9,84 milhões neste mês.

Outros benefícios complementares do Bolsa Família destinam R$ 50 adicionais a 116.349 crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, 5.935 gestantes e 3.351 nutrizes (mães que amamentam). O repasse para esse grupo representa R$ 5,86 milhões em recursos.

O programa também contempla públicos prioritários no estado. Em outubro, foram atendidas 433 famílias em situação de rua, 6.030 indígenas, 2 quilombolas, 46 com crianças em situação de trabalho infantil, 151 com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão e 126 de catadores de material reciclável.

Rio Branco é o município com maior número de beneficiários, somando 41.791 famílias. Na sequência estão Cruzeiro do Sul (14.089), Tarauacá (8.862) e Sena Madureira (8.719).

Entre os municípios, Santa Rosa do Purus tem o maior valor médio do benefício: R$ 897,67. Em seguida aparecem Jordão (R$ 879,28), Porto Walter (R$ 821,07) e Assis Brasil (R$ 818,12) — valores acima da média estadual. O pagamento unificado garante que todas as famílias do Acre tenham acesso simultâneo aos recursos neste mês.