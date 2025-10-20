Mais de 150 kg de drogas são apreendidos em operação policial na fronteira entre Acre e Rondônia

Uma operação realizada no fim de semana na divisa entre Acre e Rondônia terminou com a apreensão de mais de 150 quilos de drogas e a prisão de um homem suspeito de tráfico. A ação contou com a participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de uma equipe da Polícia Militar que atuava no Posto de Fiscalização da Tucandeira.

Segundo as autoridades, a FICCO repassou informações sobre um veículo que estaria transportando entorpecentes pela região de fronteira. O carro foi localizado na barreira policial da Tucandeira, mas o motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Após uma perseguição até a Vila Califórnia, em Rondônia, o veículo foi interceptado.

Durante a vistoria, os agentes encontraram 105,65 quilos de skunk, 28,7 quilos de crack e 18,5 quilos de cloridrato de cocaína, totalizando mais de 152 quilos de drogas.

O suspeito foi preso em flagrante e levado, junto com o veículo e o material apreendido, à Superintendência da Polícia Federal. Ele deve responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.