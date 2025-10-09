Mais de 150 servidores de hospital em BH passam mal após almoço

Servidores do Hospital Júlia Kubitschek (HJK), em Barreiro, Belo Horizonte, passaram mal após o almoço na unidade de saúde. Até o momento, 150 funcionários apresentaram sintomas gastrointestinais, incluindo cólicas abdominais e diarreia.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo hospital, disse a empresa responsável pela alimentação foi acionada logo após as denúncias dos funcionários.

“As equipes da Medicina do Trabalho, Segurança do Paciente e a empresa responsável pela alimentação foram prontamente acionadas. As Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal também foram notificadas e já estão conduzindo a investigação sanitária, com a coleta das amostras necessárias”, disse em nota à imprensa.

A alimentação do Hospital Júlia Kubitschek é produzida por uma empresa terceirizada, fora do hospital. A empresa é localizada em Contagem e levada para a unidade de saúde.

A Fhemig ainda afirmou que os servidores foram acolhidos e estão sendo acompanhados, além de garantir que pacientes e acompanhantes não apresentaram sintomas parecidos.

Já a Prefeitura de Belo Horizonte disse que equipes da Vigilância Sanitária foram até a unidade para coletar amostras de alimentos e água para análise.

O Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde (Sind-Saúde/MG) afirmou que “acompanha de perto a situação e se preocupa com a saúde dos trabalhadores e a gravidade da situação”, além de falar em desfalque na escala de trabalho.