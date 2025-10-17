Mais de 30 denúncias: entenda o que fez ex-PM virar alvo da PCDF

Antes de se tornar alvo da operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta sexta-feira (17/10), Carlos Victor Fernandes Vitório (foto em destaque), o ex-policial militar do DF, foi denunciado dezenas de vezes — por diferentes vítimas.

As apurações da polícia revelaram histórico criminal extenso do investigado, constando dezenas de ocorrências pela prática de crimes contra a honra, evidenciando padrão sistemático de condutas criminosas, direcionadas principalmente a autoridades públicas e figuras políticas.

Leia também

Nesta sexta-feira (17), a PCDF cumpriu mandados de busca e apreensão e de medidas cautelares diversas da prisão, voltadas ao combate de crimes de stalking e crimes contra a honra praticados pelo ex-PM, por meio das redes sociais.

A investigação

As apurações que culminaram na operação tiveram origem a partir da denúncia de uma vítima, que relatou estar sendo alvo de crimes contra a honra e perseguição sistemática.

No caso específico analisado, os ataques iniciaram-se com exposição de dados pessoais e profissionais da vítima, evoluindo para investigação da vida familiar e culminando com ações presenciais, incluindo incursão à residência da vítima e captação não autorizada de imagens do interior da residência por meio de drone.

O suspeito chegou a divulgar o endereço residencial completo da vítima, acompanhado de imagens detalhadas da propriedade.

Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão para coleta de dispositivos eletrônicos, o Poder Judiciário determinou a aplicação de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de aproximação da vítima em um raio de 500 metros.

As ordens judiciais visam apreender dispositivos eletrônicos e elementos que subsidiem a investigação em curso, além de cessar a continuidade dos crimes e proteger a integridade física da vítima e sua família, reforçando o compromisso da Polícia Civil do DF no combate aos crimes cibernéticos e na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Quem é o ex-PM

Vitório foi expulso da Polícia Militar do DF (PMDF) em março do ano passado, após criticar o posicionamento do comando da PMDF em relação à pandemia de Covid-19, em 2021.

À época, ele criticou, por exemplo, o valor investido pela corporação na troca de fardamento, enquanto a maioria dos praças e oficiais ainda estavam sem a imunização.

Segundo o processo administrativo, Vitório foi expulso por ter praticado condutas irregulares e atos cuja natureza e gravidade afetam a honra pessoal.

O ex-servidor público se autodeclara jornalista e blogueiro. Ele mantém um perfil no Instagram, com aproximadamente 50 mil seguidores, onde publica diariamente sobre sua expulsão e faz críticas a políticos.

Vitório acumula mais de duas mil publicações no perfil.