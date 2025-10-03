03/10/2025
Mais de 3,2 mil alunos participam das provas das Olimpíadas de Educação Financeira

As provas da primeira fase das Olimpíadas de Educação Financeira, estão sendo aplicadas nesta sexta-feira, 3. Mais de 3.l,2 mil alunos, do 6⁰ ao 9⁰ ano, de 11 escolas estão disputando a premiação de R$ 280 mil.

Mais de 3.l,2 mil alunos, do 6⁰ ao 9⁰ ano, de 11 escolas estão disputando a premiação de R$ 280 mil/Reprodução

“Hoje é um dia muito especial. Estamos aplicando as provas nas 11 escolas, pela manhã e a tarde. Essa é a primeira fase. No dia 31 de outubro será a segunda fase e no dia 11 de novembro, vamos anunciar os vencedores. O que é mais importante destacar é que nossas crianças e suas famílias abraçaram nossa ideia e estão envolvidas no projeto”, disse o líder do movimento de Cidadania Empreendedora, Marcello Moura.

Os alunos estão respondendo a questões de Educação Financeira, elaboradas a partir do conteúdo das cartilhas que foram elaboradas pela equipe do projeto.

Os professores responsáveis pelos vencedores de cada série, receberão R$ 10 mil e a escola vencedora recebe um troféu/Reprodução

“Os alunos participaram de aulas e outras atividades sobre Educação Financeira e, hoje, estamos aplicando as provas. Aqueles que se destacarem participam da segunda fase. O mais importante é que eles estão interessados e envolvidos com o tema”, comemora Moura.

Além do conhecimento adquirido ao longo da preparação, os alunos e escolas participantes concorrem a uma premiação total de R$ 280 mil: 1º lugar de cada série receberá R$ 30 mil; 2⁰ lugar receberá R$ 20 mil e o 3⁰ lugar R$ 10 mil. Os professores responsáveis pelos vencedores de cada série, receberão R$ 10 mil e a escola vencedora recebe um troféu.

