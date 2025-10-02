Mais de 40 praias em São Paulo estão impróprias para banho. Veja lista

O litoral de São Paulo está com 41 praias impróprias para banho nesse final de semana, segundo relatório divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) nessa quinta-feira (2/10). Na última versão, o litoral somava 37 praias impróprias — quatro a menos que no atual balanço.
A lista é divulgada semanalmente pela Cetesb. A próxima atualização será na quinta-feira que vem, no dia 9 de outubro.
Leia também
-
João Pessoa pode proibir caixas de som portáteis nas praias
-
Veja três praias brasileiras que já foram eleitas as melhores do mundo
-
Em 8 dias, 135 pinguins são encontrados mortos em praias de São Paulo
-
Invasão de águas-vivas paralisa maior usina e fecha praias na França
Das 41 praias consideradas impróprias para banho, 17 estão no litoral norte e 24 na Baixada Santista. Praias das cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém compõem a lista.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Saiba quais praias de SP estão impróprias para banho
Reprodução/ Semil2 de 7
Praia da Enseada
Wikicommuns3 de 7
Praias do Guarujá, Praia Grande, Ubatuba e São Sebastião compõem a lista
Reprodução/Prefeitura de itanhaém4 de 7
Mais de 20 praias de São Paulo estão impróprias para banho. Veja quais
Divulgação5 de 7
Praias de cidades do litoral ficam impróprias para banho após o Natal
Fundação Florestal/ Divulgação6 de 7
Praia de Bertioga
Prefeitura de Bertioga7 de 7
Vista aérea de praia no Guarujá, no litoral de São Paulo
Divulgação/Prefeitura do Guarujá
Como é a avaliação da Cetesb
- As avaliações das praias são feitas através de amostras de água enviadas aos laboratórios da Cetesb.
- Segundo o órgão, o foco do monitoramento é o grupo de bactérias chamado enterococcus, principal causadora de gastroenterite.
- São realizadas análises microbiológicas que fazem a contagem da concentração de bactérias fecais presentes na água.
- Os valores das concentrações desses indicadores ajudam a identificar se a qualidade das águas está adequada ou não ao banho de mar.
- A medição é feita semanalmente. Todo final de semana, amostras de água do mar são coletadas e entregues a laboratórios em Cubatão e Taubaté, onde são filtradas e a contagem de bactérias fecais é feita.
- Uma praia é classificada como própria para banho se, em pelo menos duas das últimas cinco análises, o número de enterococcus na água não passar de 100.
- Praias com bandeira vermelha são as que reprovaram no teste de balneabilidade e, segundo a Cetesb, se deve evitar entrar no mar caso o local seja considerado impróprio.
Além das altas concentrações de bactérias fecais, uma praia também pode ser classificada como imprópria se houver presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.
Veja a lista das praias impróprias:
Ubatuba
- Rio Itamambuca
- Iperoig
- Itaguá
Caraguatatuba
- Prainha
- Centro
- Indaiá
São Sebastião
- Prainha
- São Francisco
- Arrastão
- Preta do norte
Ilhabela
- Viana
- Eng. D’água
- Itaquanduba
- Itaguaçu
- Perequê
- Feiticeira
Bertioga
- Enseada R. R. Costabile
Guarujá
- Perequê
- Enseada Estr. Pernambuco
- Enseada Av. Atlântica
- Enseada R. Chile
- Pitangueiras – Av. Puglisi
- Guaiúba
Santos
- Ponta da praia
- Aparecida
- Embaré
- Boqueirão
- Gonzaga
- José Menino – R. Olavo Bilac
- José Menino – R. Fred. Ozanan
São Vicente
- Milionários
- Gonzaguinha
- Prainha
Praia Grande
- Canto do Forte
- Boqueirão
- Aviação
- Vila Tupi
- Ocian
Mongaguá
- Vera Cruz
Itanhaém
- Centro
- Praia dos pescadores
De acordo com o relatório, o município com mais praias impróprias para banho é Santos (com 7 praias classificadas). Junto de Praia Grande e São Vicente, Santos é um dos municípios com condições mais críticas, afirma a Cetesb.