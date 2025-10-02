Mais de 40 praias em São Paulo estão impróprias para banho. Veja lista

O litoral de São Paulo está com 41 praias impróprias para banho nesse final de semana, segundo relatório divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) nessa quinta-feira (2/10). Na última versão, o litoral somava 37 praias impróprias — quatro a menos que no atual balanço.

A lista é divulgada semanalmente pela Cetesb. A próxima atualização será na quinta-feira que vem, no dia 9 de outubro.

Das 41 praias consideradas impróprias para banho, 17 estão no litoral norte e 24 na Baixada Santista. Praias das cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém compõem a lista.

Como é a avaliação da Cetesb

As avaliações das praias são feitas através de amostras de água enviadas aos laboratórios da Cetesb.

Segundo o órgão, o foco do monitoramento é o grupo de bactérias chamado enterococcus, principal causadora de gastroenterite.

São realizadas análises microbiológicas que fazem a contagem da concentração de bactérias fecais presentes na água.

Os valores das concentrações desses indicadores ajudam a identificar se a qualidade das águas está adequada ou não ao banho de mar.

A medição é feita semanalmente. Todo final de semana, amostras de água do mar são coletadas e entregues a laboratórios em Cubatão e Taubaté, onde são filtradas e a contagem de bactérias fecais é feita.

Uma praia é classificada como própria para banho se, em pelo menos duas das últimas cinco análises, o número de enterococcus na água não passar de 100.

Praias com bandeira vermelha são as que reprovaram no teste de balneabilidade e, segundo a Cetesb, se deve evitar entrar no mar caso o local seja considerado impróprio.

Além das altas concentrações de bactérias fecais, uma praia também pode ser classificada como imprópria se houver presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.

Veja a lista das praias impróprias:

Ubatuba

Rio Itamambuca

Iperoig

Itaguá

Caraguatatuba

Prainha

Centro

Indaiá

São Sebastião

Prainha

São Francisco

Arrastão

Preta do norte

Ilhabela

Viana

Eng. D’água

Itaquanduba

Itaguaçu

Perequê

Feiticeira

Bertioga

Enseada R. R. Costabile

Guarujá

Perequê

Enseada Estr. Pernambuco

Enseada Av. Atlântica

Enseada R. Chile

Pitangueiras – Av. Puglisi

Guaiúba

Santos

Ponta da praia

Aparecida

Embaré

Boqueirão

Gonzaga

José Menino – R. Olavo Bilac

José Menino – R. Fred. Ozanan

São Vicente

Milionários

Gonzaguinha

Prainha

Praia Grande

Canto do Forte

Boqueirão

Aviação

Vila Tupi

Ocian

Mongaguá

Vera Cruz

Itanhaém

Centro

Praia dos pescadores

De acordo com o relatório, o município com mais praias impróprias para banho é Santos (com 7 praias classificadas). Junto de Praia Grande e São Vicente, Santos é um dos municípios com condições mais críticas, afirma a Cetesb.