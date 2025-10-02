02/10/2025
Mais de 40 praias em São Paulo estão impróprias para banho. Veja lista

Escrito por Metrópoles
mais-de-40-praias-em-sao-paulo-estao-improprias-para-banho.-veja-lista

O litoral de São Paulo está com 41 praias impróprias para banho nesse final de semana, segundo relatório divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) nessa quinta-feira (2/10). Na última versão, o litoral somava 37 praias impróprias — quatro a menos que no atual balanço.

A lista é divulgada semanalmente pela Cetesb. A próxima atualização será na quinta-feira que vem, no dia 9 de outubro.

Das 41 praias consideradas impróprias para banho, 17 estão no litoral norte e 24 na Baixada Santista. Praias das cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém compõem a lista.

Como é a avaliação da Cetesb

  • As avaliações das praias são feitas através de amostras de água enviadas aos laboratórios da Cetesb.
  • Segundo o órgão, o foco do monitoramento é o grupo de bactérias chamado enterococcus, principal causadora de gastroenterite.
  • São realizadas análises microbiológicas que fazem a contagem da concentração de bactérias fecais presentes na água.
  • Os valores das concentrações desses indicadores ajudam a identificar se a qualidade das águas está adequada ou não ao banho de mar.
  • A medição é feita semanalmente. Todo final de semana, amostras de água do mar são coletadas e entregues a laboratórios em Cubatão e Taubaté, onde são filtradas e a contagem de bactérias fecais é feita.
  • Uma praia é classificada como própria para banho se, em pelo menos duas das últimas cinco análises, o número de enterococcus na água não passar de 100.
  • Praias com bandeira vermelha são as que reprovaram no teste de balneabilidade e, segundo a Cetesb, se deve evitar entrar no mar caso o local seja considerado impróprio.

Além das altas concentrações de bactérias fecais, uma praia também pode ser classificada como imprópria se houver presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.

Veja a lista das praias impróprias:

Ubatuba

  • Rio Itamambuca
  • Iperoig
  • Itaguá

Caraguatatuba

  • Prainha
  • Centro
  • Indaiá

São Sebastião

  • Prainha
  • São Francisco
  • Arrastão
  • Preta do norte

Ilhabela

  • Viana
  • Eng. D’água
  • Itaquanduba
  • Itaguaçu
  • Perequê
  • Feiticeira

Bertioga

  • Enseada R. R. Costabile

Guarujá

  • Perequê
  • Enseada Estr. Pernambuco
  • Enseada Av. Atlântica
  • Enseada R. Chile
  • Pitangueiras – Av. Puglisi
  • Guaiúba

Santos

  • Ponta da praia
  • Aparecida
  • Embaré
  • Boqueirão
  • Gonzaga
  • José Menino – R. Olavo Bilac
  • José Menino – R. Fred. Ozanan

São Vicente

  • Milionários
  • Gonzaguinha
  • Prainha

Praia Grande

  • Canto do Forte
  • Boqueirão
  • Aviação
  • Vila Tupi
  • Ocian

Mongaguá

  • Vera Cruz

Itanhaém

  • Centro
  • Praia dos pescadores

De acordo com o relatório, o município com mais praias impróprias para banho é Santos (com 7 praias classificadas). Junto de Praia Grande e São Vicente, Santos é um dos municípios com condições mais críticas, afirma a Cetesb.

