Mais de 400 motociclistas são multados pela PRF durante passeio em grupo

Mais de 400 motociclistas foram multados em uma única operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último domingo (19), enquanto trafegavam em grupo pela BR-060, entre Anápolis e Abadiânia (GO). As infrações somaram cerca de R$1 milhão, com multas individuais que chegaram a R$3 mil por condutor.

Segundo a PRF, o deslocamento foi caracterizado como evento não autorizado, já que o grupo trafegava em grande número sem comunicação prévia às autoridades e sem medidas de segurança adequadas. A ação, de acordo com o órgão, visou garantir a fluidez do trânsito e evitar acidentes.

Os motociclistas participavam de um passeio em comemoração aos cinco anos do motoclube “Os Brabos Têm Nome”. Em vídeos divulgados nas redes sociais, o comboio aparece ocupando apenas a faixa direita da rodovia. Os organizadores afirmam que o deslocamento não interferiu na circulação de veículos e que o trajeto havia sido acompanhado por batedores.

Além das multas, parte dos condutores teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A medida gerou insatisfação entre os participantes, que classificaram a ação como exagerada.

Em publicação no Instagram, o motociclista Daniel Siles criticou a operação. “É completamente injusto e desumano impedir que uma pessoa pilote sem motivo algum, principalmente quando essa é sua fonte de renda ou lazer”, afirmou. Ele acrescentou que o grupo realizou o mesmo passeio no ano anterior “sem qualquer problema” e que a fiscalização “resolveu arrecadar esse valor absurdo” neste ano.

O caso repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Parte dos internautas apoiou a atuação da PRF, alegando que o deslocamento em massa representava risco à segurança viária. Outros defenderam os motociclistas, argumentando que o passeio foi pacífico e não configurava evento irregular.