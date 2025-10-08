Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas na Bahia

A Operação Bebidas Etílicas chega ao segundo dia com cerca de 655 garrafas de bebidas irregulares apreendidas na cidade de Salvador (BA). Nesta terça-feira (7/10), equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) estiveram em três estabelecimentos realizando apreensões de bebidas impróprias para o consumo.
Leia também
-
PR: Procon apreende 118 garrafas de bebidas suspeitas de falsificação
-
Metanol: SP vai pedir à Justiça autorização para destruir bebidas apreendidas
-
Fiscalização em distribuidoras do DF apreende 2 mil litros de bebidas
-
Polícia apreende bebidas em padaria de SP após cliente passar mal
O primeiro local fiscalizado é um galpão no Parque Bela Vista, onde foram encontradas mais de 200 garrafas e latas de bebidas fora da validade. O empreendimento atua na entrega de bebidas em domicílio.
Leia a matéria completa em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.