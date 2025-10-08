08/10/2025
Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas na Bahia

Escrito por Metrópoles
A Operação Bebidas Etílicas chega ao segundo dia com cerca de 655 garrafas de bebidas irregulares apreendidas na cidade de Salvador (BA). Nesta terça-feira (7/10), equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) estiveram em três estabelecimentos realizando apreensões de bebidas impróprias para o consumo.

O primeiro local fiscalizado é um galpão no Parque Bela Vista, onde foram encontradas mais de 200 garrafas e latas de bebidas fora da validade. O empreendimento atua na  entrega de bebidas em domicílio.

Leia a matéria completa em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles. 

