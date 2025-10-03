Mais dois ativistas brasileiros são presos em flotilha a caminho de Gaza; total é de 14

O número de brasileiros presos a caminho da Faixa de Gaza aumentou para 14 nesta sexta-feira (3/10), segundo informações oficiais da Global Sumud Flotilla. Na noite dessa quinta-feira (2/10), as embarcações Mikeno e Catalina foram interceptadas levando, respectivamente, os integrantes brasileiros João Aguiar e Miguel de Castro.

Os ativistas foram levados para o porto de Ashdod para os procedimentos de deportação e prisão.

No total, 461 ativistas de mais de 40 nacionalidades já foram presos na operação que busca levar ajuda humanitária a Gaza. Advogados informaram que parte do grupo está em greve de fome em protesto.

“Nossos participantes, ao abdicarem voluntariamente de comer, utilizam agora o seu próprio corpo como instrumento de denúncia e resistência, face às prisões ilegais dos ativistas humanitários, mas principalmente da fome provocada por Israel que vem matando palestinos diariamente em Gaza”, diz o comunicado.