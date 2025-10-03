03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Mais dois ativistas brasileiros são presos em flotilha a caminho de Gaza; total é de 14

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mais-dois-ativistas-brasileiros-sao-presos-em-flotilha-a-caminho-de-gaza;-total-e-de-14

O número de brasileiros presos a caminho da Faixa de Gaza aumentou para 14 nesta sexta-feira (3/10), segundo informações oficiais da Global Sumud Flotilla. Na noite dessa quinta-feira (2/10), as embarcações Mikeno e Catalina foram interceptadas levando, respectivamente, os integrantes brasileiros João Aguiar e Miguel de Castro.

Os ativistas foram levados para o porto de Ashdod para os procedimentos de deportação e prisão.

Veja as fotos

Thiago Ávila e Greta Thunberg - Internet Reprodução
Thiago Ávila e Greta Thunberg – Internet Reprodução
Thiago Ávila e Greta Thunberg - Internet Reprodução
Thiago Ávila e Greta Thunberg – Internet Reprodução
Thiago Ávila e Greta Thunberg - Internet Reprodução
Thiago Ávila e Greta Thunberg – Internet Reprodução
Reprodução: Instagram @thiagoavilabrasil @givial
Thiago Ávila e jornalista Giovanna Vial fazem relato sobre ataque a navio em missão pró-GazaReprodução: Instagram @thiagoavilabrasil @givial
Reprodução: Instagram
Thiago ÁvilaReprodução: Instagram

No total, 461 ativistas de mais de 40 nacionalidades já foram presos na operação que busca levar ajuda humanitária a Gaza. Advogados informaram que parte do grupo está em greve de fome em protesto.

“Nossos participantes, ao abdicarem voluntariamente de comer, utilizam agora o seu próprio corpo como instrumento de denúncia e resistência, face às prisões ilegais dos ativistas humanitários, mas principalmente da fome provocada por Israel que vem matando palestinos diariamente em Gaza”, diz o comunicado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost