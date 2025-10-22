Mais imagens mostram onça-pintada devorando sucuri após duelo no Pantanal

22/10/2025
Um vídeo feito pelo fotógrafo e biólogo Fabiano Oliveira capturou um dos momentos mais impressionantes da vida selvagem brasileira: uma onça-pintada devorando uma sucuri após um confronto no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região do Pantanal de Mato Grosso.

Reprodução/Fabiano Oliveira

A filmagem foi registrada no último sábado (18/10) e divulgada nesta terça-feira (21/10) pelo portal Metrópoles

O duelo entre predadores

De acordo com o biólogo, a onça-pintada, conhecida na região como “Amber”, atacou a sucuri, que tentou se defender enrolando-se no focinho do felino — sem sucesso.
A cena, rara na natureza, mostra o desfecho do confronto, com a onça se alimentando da serpente após o ataque.

Segundo Oliveira, antes do duelo, “Amber” havia tentado caçar um jacaré, mas perdeu a presa para uma onça macho. Com fome, acabou encontrando a sucuri camuflada entre as plantas e iniciou o confronto mortal.

Registro raro da natureza

Duros confrontos entre onças-pintadas e sucuris são considerados extremamente raros. Ambas as espécies são predadores de topo e geralmente evitam competir por alimento.
Após o embate, uma tempestade atingiu a região, interrompendo a observação por algumas horas. Quando o fotógrafo retornou, conseguiu capturar o momento em que a onça devorava a serpente.

📸 As imagens registradas por Fabiano Oliveira reforçam a força e a imponência da fauna pantaneira, destacando o equilíbrio e a brutal beleza da natureza selvagem.

Fonte: Metrópoles e Fabiano Oliveira
