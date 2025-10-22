22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Mais imagens: vídeo mostra onça comendo sucuri após duelo no Pantanal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mais-imagens:-video-mostra-onca-comendo-sucuri-apos-duelo-no-pantanal

Um vídeo feito pelo fotógrafo e biólogo Fabiano Oliveira mostra um momento raro da natureza. Ele flagrou o instante em que uma onça-pintada devora uma sucuri no Pantanal. A filmagem foi feita no sábado (18/10), no Parque Estadual Encontro das Águas, região do Pantanal de Mato Grosso.

Veja as imagens:

A cena da onça-pintada comendo a sucuri foi registrada após um duelo entre os dois animais, fotografado pelo biólogo e noticiado pelo Metrópoles nessa terça-feira (21/10).

A onça-pintada, que é conhecida na região e chamada de “Amber”, atacou a sucuri. A serpente tentou se defender ao se enrolar no focinho do felino, mas não conseguiu evitar o ataque fatal.

Confira as imagens do duelo:

4 imagensSucuri é flagrada enrolada no focinho de onça-pintada; veja registrosAmber, a onça-pintada flagrada durante o confrontoFelino se alimentando da sucuriFechar modal.1 de 4

Reprodução/Fabiano Oliveira 2 de 4

Sucuri é flagrada enrolada no focinho de onça-pintada; veja registros

Reprodução/Fabiano Oliveira 3 de 4

Amber, a onça-pintada flagrada durante o confronto

Reprodução/Fabiano Oliveira 4 de 4

Felino se alimentando da sucuri

Reprodução/Fabiano Oliveira

O fotógrafo relata que, antes do duelo, “Amber” tentou se alimentar de um jacaré, mas a presa havia sido levada por uma onça macho. Com fome, restou a ela lutar pela captura da sucuri.

Leia também

Um duelo entre as duas espécies é algo considerado raro na natureza, assim como o registro da cena. A sucuri, segundo Fabiano Oliveira, estava camuflada entre plantas, quando foi surpreendida pela onça-pintada.

Após a batalha entre os dois animais, houve uma tempestade na região, o que provocou um intervalo entre a morte da sucuri e a cena da onça alimentando-se dela. Momentos depois, ao continuar no local, o fotógrafo conseguiu capturar as cenas da onça devorando a serpente.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost