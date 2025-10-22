Mais imagens: vídeo mostra onça comendo sucuri após duelo no Pantanal

Um vídeo feito pelo fotógrafo e biólogo Fabiano Oliveira mostra um momento raro da natureza. Ele flagrou o instante em que uma onça-pintada devora uma sucuri no Pantanal. A filmagem foi feita no sábado (18/10), no Parque Estadual Encontro das Águas, região do Pantanal de Mato Grosso.

A cena da onça-pintada comendo a sucuri foi registrada após um duelo entre os dois animais, fotografado pelo biólogo e noticiado pelo Metrópoles nessa terça-feira (21/10).

A onça-pintada, que é conhecida na região e chamada de “Amber”, atacou a sucuri. A serpente tentou se defender ao se enrolar no focinho do felino, mas não conseguiu evitar o ataque fatal.

O fotógrafo relata que, antes do duelo, “Amber” tentou se alimentar de um jacaré, mas a presa havia sido levada por uma onça macho. Com fome, restou a ela lutar pela captura da sucuri.

Um duelo entre as duas espécies é algo considerado raro na natureza, assim como o registro da cena. A sucuri, segundo Fabiano Oliveira, estava camuflada entre plantas, quando foi surpreendida pela onça-pintada.

Após a batalha entre os dois animais, houve uma tempestade na região, o que provocou um intervalo entre a morte da sucuri e a cena da onça alimentando-se dela. Momentos depois, ao continuar no local, o fotógrafo conseguiu capturar as cenas da onça devorando a serpente.