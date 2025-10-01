Major da PM e namorado são presos por suspeita de exploração sexual de adolescentes em Roraima

O major da Polícia Militar de Roraima (PMRR) Edmilson Costa Lima, de 43 anos, e seu namorado, Kevin Wilclen Souza Pereira, 20 anos, foram detidos sob suspeita de integrarem uma rede que promovia festas e explorava sexualmente adolescentes. As prisões ocorreram no contexto da Operação Ilíria, deflagrada pela Polícia Civil de Roraima (PCRR) com o objetivo de desarticular a estrutura criminosa.

Edmilson Costa Lima foi preso no último dia 25, na Rodoviária Internacional de Boa Vista, ao chegar do Amazonas em um ônibus de linha comercial. Já Kevin Wilclen se entregou à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) na última terça-feira (30/8). O jovem é investigado por favorecer a prostituição de menores, associação criminosa, fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes e porte ilegal de arma de fogo.

Além do major e do namorado, a operação também mirou outros envolvidos, incluindo um agente da Polícia Civil, um analista judiciário do Tribunal de Justiça de Roraima e um gerente comercial, cujas identidades não foram divulgadas até o momento.

De acordo com o delegado Matheus Rezende, adjunto da DPCA, as investigações apontam que as vítimas tinham entre 14 e 16 anos e eram levadas a festas nas residências dos investigados, onde ocorria exploração sexual. Depoimentos indicam que os acusados se valeram de suas posições sociais e cargos públicos para ocultar a prática criminosa.

Após a prisão, Edmilson passou por exame de corpo de delito e foi conduzido ao Comando de Policiamento da Capital, sob acompanhamento da Corregedoria da PM.

A Polícia Militar emitiu nota informando que está colaborando com as autoridades na apuração do caso.