Malafaia diz se disputará a eleição após pontuar em pesquisa ao Senado

Depois de aparecer em segundo lugar em uma pesquisa de intenções de voto para o Senado no Rio de Janeiro, Silas Malafaia afirmou não haver qualquer possibilidade de disputar as eleições no próximo ano. Em contato com a coluna, o pastor disse que apoiará nomes a cargos eletivos, mas descartou que ele próprio vá concorrer.

“Não sou candidato a nada. Nem a carimbador de condomínio. Tenho uma certa influência no mundo evangélico e da direita, mas não tenho pretensão política”, disse Malafaia.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Senador Flávio Bolsonaro apareceu em primeiro lugar em pesquisa

MICHAEL MELO/METRÓPOLES @michaelmelo 2 de 4

O ministro Alexandre de Moraes

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 4

O ex-presidente Jair Bolsonaro

HUGO BARRETO/METRÓPOLES

@hugobarretophoto 4 de 4

O pastor Silas Malafaia nega intenção de se candidatura em 2026

Matheus Veloso/Metrópoles

O nome do pastor foi citado na pesquisa estimulada do instituto Real Time Big Data, com 14% das intenções de voto. No levantamento, ele ficou em segundo lugar, atrás somente de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que já ocupa uma vaga no Senado e apareceu com 32% das preferências.

Leia também

Silas Malafaia é um dos principais organizadores de manifestações em defesa de Jair Bolsonaro (PL-RJ) e de uma anistia a envolvidos no 8 de Janeiro. Em suas redes sociais, o pastor se posiciona contra decisões do ministro Alexandre de Moraes (STF) e o projeto de lei da dosimetria, que não perdoa condenados e prevê apenas a redução de penas.