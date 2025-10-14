Malafaia diz se disputará a eleição após pontuar em pesquisa ao Senado

Depois de aparecer em segundo lugar em uma pesquisa de intenções de voto para o Senado no Rio de Janeiro, Silas Malafaia afirmou não haver qualquer possibilidade de disputar as eleições no próximo ano. Em contato com a coluna, o pastor disse que apoiará nomes a cargos eletivos, mas descartou que ele próprio vá concorrer.
“Não sou candidato a nada. Nem a carimbador de condomínio. Tenho uma certa influência no mundo evangélico e da direita, mas não tenho pretensão política”, disse Malafaia.
O nome do pastor foi citado na pesquisa estimulada do instituto Real Time Big Data, com 14% das intenções de voto. No levantamento, ele ficou em segundo lugar, atrás somente de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que já ocupa uma vaga no Senado e apareceu com 32% das preferências.
Silas Malafaia é um dos principais organizadores de manifestações em defesa de Jair Bolsonaro (PL-RJ) e de uma anistia a envolvidos no 8 de Janeiro. Em suas redes sociais, o pastor se posiciona contra decisões do ministro Alexandre de Moraes (STF) e o projeto de lei da dosimetria, que não perdoa condenados e prevê apenas a redução de penas.