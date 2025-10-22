Malafaia promete não fazer campanha contra indicação de Messias

Uma das principais vozes do meio evangélico, o pastor Silas Malafaia afirmou à coluna que não vai fazer campanha contra o ministro Jorge Messias, provável indicado do presidente Lula ao STF.

Líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Malafaia disse ter diferenças ideológicas com Messias, que também é evangelico, mas ressaltou não ter nada pessoal contra o ministro.

Fechar modal.

Pastor Silas Malafaia reagiu a decisão de Moraes que determinou o arquivamento de uma ação contra Bolsonaro

Reprodução/ Redes Sociais

Jorge Messias é advogado-geral da União no governo Lula e cotado para vaga no STF

Reprodução / Redes sociais

Em 2025, o pastor Silas Malafaia organizou quatro atos em defesa a Jair Bolsonaro na Avenida Paulista.

Reprodução/Redes Sociais

O advogado-geral da União, Jorge Messias

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakifoto

Ministro Flávio Dino é relator da ADI no STF

Hugo Barreto/Metrópoles

Ministro Cristiano Zanin, do STF

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

“Eu não vou fazer campanha contra o cara só porque é a indicação de Lula e só porque ele é um evangélico esquerdopata. Se tiver alguma coisa contra a moral dele, aí eu falo”, disse o pastor à coluna.

Malafaia ressaltou que o único indicado de Lula para o STF ao qual se opôs foi Flávio Dino.”O único cara que eu me levantei contra foi Flávio Dino, porque é um comunista, e comunismo eu quero distância”, disse.

O pastor lembrou que também não atuou contra a indicação ao Supremo de Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula. O reliogo conta que chegou a receber uma ligação do ministro agradecendo.