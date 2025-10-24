Malásia: Lula visita primeiro-ministro antes de possível agenda com Trump

Kuala Lumpur – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou na noite desta sexta (24/10), no horário de Brasília, uma visita de Estado ao primeiro-ministro da Malásia, Anwar bin Ibrahim. A agenda acontece no âmbito da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), onde é esperado um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no domingo (26/10).

Esta é a segunda visita de um presidente brasileiro à Malásia. Antes, somente Fernando Henrique Cardoso esteve oficialmente no país, em 1995.

Lula foi recebido em Putrajaya, cidade administrativa colada em Kuala Lumpur, capital da Malásia. O encontro aconteceu na manhã do sábado (25/10), no horário local. O petista visitou o edifício do primeiro-ministro, chamado Perdana Putra, e seguiu para a residência oficial de Ibrahim.

A Asean é um bloco econômico formado por 10 países, e se tornou especialmente importante pela proximidade com o Brics. O bloco asiático é o quinto principal parceiro comercial do Brasil, com superávit de 20%. A tendência é que a relação se estreite, justamente, no contexto do tarifaço imposto por Trump.

Como mostrou o Metrópoles, a comitiva brasileira à Ásia é extensa. Na agenda, há possíveis acordos nas áreas de tecnologia, mineração, pecuária, aviação e até ambiental, que podem mudar o panorama comercial brasileiro na região.

Lula e Trump deixam agenda liberada para encontro

O presidente Lula deixou espaço na agenda para o eventual encontro com o presidente Trump. É esperado que eles conversem no fim do dia do próximo domingo (26/10), no horário local, 11 horas a mais com relação ao horário de Brasília. O petista também afirmou que não vetará assuntos na eventual conversa com o republicano.

Trump deixou tempo “livre” entre o fim da tarde de domingo e o jantar de gala oferecido pelo primeiro-ministro da Malásia. O intervalo é o mesmo deixado por Lula. Na Indonésia, antes de embarcar para Kuala Lumpur, o petista reforçou o interesse no encontro.