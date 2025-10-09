09/10/2025
Malu Galli, a Celina de “Vale Tudo”, fala da versão de 88 e de parceria com Debora Bloch

Que Odete Roitman morreu em “Vale Tudo”, todo mundo já sabe – pelo menos foi o que mostrou o capítulo da última segunda (6/10). O responsável pelo crime, no entanto, ainda é um mistério, mas tia Celina, interpretada por Malu Galli, está entre os suspeitos. Na trama, a personagem é irmã da vilã que está “na boca do povo” e com quem teve vários atritos. Já na vida real, as atrizes são bem próximas.

Em entrevista à revista Quem, Malu falou como é a parceria com Debora Bloch. “Já fizemos melhores amigas e irmãs em ‘Sete Vidas’, em 2015. Temos muita parceria e intimidade, o que ajuda muito. Fizemos bons trabalhos juntas e agora fizemos irmãs em uma relação disfuncional”, contou.

Em “Sete Vidas”, Malu era Irene, enquanto Debora dava vida à personagem Lígia. A novela foi inspirada em uma história real e girava em torno de um pai (doador de sêmen) em busca de sete filhos biológicos.

“Vale Tudo”, que ficará na grade da Globo até 17 de outubro, é um remake da versão de 1988. Na época, Odete era interpretada por Beatriz Segall. Já a assassina da vilã foi Leila (Cássia Kis). No bate-papo com a Quem, Malu revelou que optou por ver o folhetim original como parte de sua preparação. “Eu assisti à primeira versão porque eu gosto de saber a história. O interessante do remake é que não é uma obra aberta, então me interessa em saber que história estamos contando, e foi muito bom para entender a história como um todo”, disse.

Em relação à Celina, a atriz falou que muitas coisas mudaram, já que se passaram quase 40 anos. “Foi atualizada. A história da tia solteirona que cuida dos sobrinhos a gente não vê muito hoje em dia. Na época da primeira versão, ela e Odete eram mais figuras senhoris do que são agora. Celina agora é uma mulher mais ativa”, pontuou.

Sobre a personagem ter uma relação muito próxima com os sobrinhos, Heleninha e Afonso, vividos por Paolla Oliveira e Humberto Carrão, Malu destacou: “Celina é tão sobrevivente a essa irmã tóxica quanto os filhos da Odete. Ela perdeu a juventude cuidando dos sobrinhos e acho que isso não aparecia muito na outra versão”.

