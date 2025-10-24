Mamãe coruja: Dira Paes se derrete de amor ao celebrar 10 anos do filho Martin

Veja as fotos
As imagens mostram momentos de afeto entre mãe e filho, com registros na praia, em casa e em situações divertidas em família, incluindo o pequeno experimentando roupas do pai.
Em entrevista recente ao portal LeoDias, a artista comentou sobre “Três Graças” e destacou que a trama retrata um “Brasil real”, com personagens que representam o cotidiano e a força das mulheres: “O Aguinaldo quis contar isso, né? Um Brasil do povo, um Brasil real. Um Brasil de mulheres também, né? Um Brasil com muita potência dessa força feminina, que é a força que faz a gente ser a mola motora, sabe? Faz as coisas acontecerem. É muito bonito de ver a relação das três”, afirmou.
Ao falar sobre a parceria com Aguinaldo Silva, Dira elogiou o talento do autor e sua habilidade em equilibrar diferentes tons na narrativa: “O que o Aguinaldo tem de maravilhoso, gente, que eu admiro muito sinceramente, é a capacidade de ir da tragédia à comédia. O texto dá espaço para esses dois lados. E o meu personagem, eu acho que ali ninguém vive só de tristeza, né? Então, a gente tem encontrado esses caminhos para mostrar também um cotidiano normal, com alegrias e tristezas”, completou.