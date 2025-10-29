“Mamãe, eu não aguento mais”. Criança morre de apendicite no Entorno

A família de uma criança de apenas 10 anos, que morreu após um quadro de apendicite, denuncia negligência médica. O caso ocorreu em Águas Lindas de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal, na última quinta-feira (23/10).

Segundo a família, tudo começou quando a mãe do pequeno Theo Pietro Medeiros o levou até uma unidade de pronto atendimento (UPA) da cidade, no dia 20 de outubro, após o menino reclamar de dores.

Chegando ao local, ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A criança foi então levada para a unidade básica de saúde (UBS), onde recebeu o primeiro atendimento, sendo medicada e liberada.

Na quarta-feira (22/10), eles retornaram à UPA, pois os sintomas persistiram. Lá, Theo Pietro foi novamente atendido, medicado e liberado.

A prima da criança e advogada da família, Ana Laura Medeiros, disse ao Metrópoles que, nesse dia, foram realizados exames de raio-x e sangue. “O resultado do raio-x indicou acúmulo de fezes e o exame de sangue apresentou resultados dentro da normalidade, segundo os médicos”, comentou.

O problema foi no dia seguinte, quinta-feira (23/10) quando a criança teve que retornar à unidade de saúde, pois os sintomas persistiam. Segundo Ana Laura, o menino já chegou na UPA em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Erro médico

A prima do pequeno Theo afirmou que, em um de seus últimos momentos com vida, a criança de 10 anos disse: “Mamãe, eu não aguento mais. Eu te amo”. Segundo Ana Laura, o motivo que fez a família acreditar em erro médico veio na sexta-feira (24/10).

“No momento da liberação do corpo, o laudo (do IML) atestou como causa da morte apendicite supurada (complicação grave da apendicite, onde o apêndice inflamado se rompe, liberando pus e fezes na cavidade abdominal)”, pontuou.

De acordo com ela, atualmente, as medidas cabíveis estão sendo tomadas para formalizar a denúncia e instaurar um inquérito policial para investigar a morte da criança.

O corpo de Theo Pietro foi enterrado no sábado (25/10) e uma Missa de Sétimo Dia será celebrada nesta quinta-feira (30/10), em Águas Lindas de Goiás.

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde do município, mas, até a última atualização desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Veja fotos do pequeno Theo Pietro:

A mãe de Theo Pietro procurou uma unidade de saúde pela primeira vez em 20 de outubro

A criança retornou à UPA outras duas vezes, pois os sintomas persitiam

Na última vez em que Theo procurou atendimento, ele chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu

O corpo da criança foi enterrado no último sábado (25/10)

