Mamma Bruschetta é resgatada por bombeiros após acidente doméstico

13/10/2025
Universo POP
Escrito por Metrópoles
mamma-bruschetta-e-resgatada-por-bombeiros-apos-acidente-domestico

Mamma Bruschetta sofreu um acidente doméstico, na madrugada desta segunda-feira (13/10), e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.A apresentadora posou no Instagram ao lado dos militares.

Na publicação, ela enalteceu o trabalho deles: “Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros heróis”, escreveu ela na legenda.

Como ela não deu detalhes do caso e de seu estado de saúde, muitos seguires reagiram: “Mas você está bem?”, quis saber uma. “Mamma do céu, fica dando susto na gente não, mulher…”, pediu outra. “Tomara que esteja bem”, desejou uma terceira. “Boa recuperação”, postou mais uma.

Acidente anterior

Em julho do ano passado, com muito bom humor, Mamma Bruschetta, de 76 anos, usou as redes sociais para contar que sofreu um acidente doméstico e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

“Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura [risos]. Graças a Deus, temos bombeiros e eles me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos”, agradeceu aos militares numa publicação no Instagram.

Em junho, Mamma Bruschetta foi internada pela terceira vez, num período de seis meses, com a mesma queixa: falta de ar.

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

ContilNet Notícias

