Mamma Bruschetta sofreu um acidente doméstico, na madrugada desta segunda-feira (13/10), e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.A apresentadora posou no Instagram ao lado dos militares.

Na publicação, ela enalteceu o trabalho deles: “Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros heróis”, escreveu ela na legenda.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Mamma Bruschetta é resgatada por bombeiros após acidente doméstico

Instagram/Reprodução 2 de 8

Mamma Bruschetta posa em leito hospitalar

Instagram/Reprodução 3 de 8

Mamma Bruschetta

Reprodução/Instagram 4 de 8

Mamma Bruschetta grava vídeos para as redes sociais

Instagram/Reprodução 5 de 8

Ela foi internada duas vezes em janeiro

Reprodução 6 de 8

“Não estou á beira da morte ainda”, avisa Mamma Bruschetta

Instagram/Reprodução 7 de 8

Ela é apresentadora e atriz

Reprodução 8 de 8

A cirurgia, apesar de delicada, foi bem-sucedida

Reprodução

Como ela não deu detalhes do caso e de seu estado de saúde, muitos seguires reagiram: “Mas você está bem?”, quis saber uma. “Mamma do céu, fica dando susto na gente não, mulher…”, pediu outra. “Tomara que esteja bem”, desejou uma terceira. “Boa recuperação”, postou mais uma.

Acidente anterior

Em julho do ano passado, com muito bom humor, Mamma Bruschetta, de 76 anos, usou as redes sociais para contar que sofreu um acidente doméstico e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Leia também

“Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura [risos]. Graças a Deus, temos bombeiros e eles me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos”, agradeceu aos militares numa publicação no Instagram.

Em junho, Mamma Bruschetta foi internada pela terceira vez, num período de seis meses, com a mesma queixa: falta de ar.