Mamma Bruschetta posa com bombeiros após acidente; veja foto

Mamma Bruschetta usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (13/10) para contar que sofreu um acidente e precisou ser socorrida por bombeiros.

Na publicação, ela mostrou o registro ao lado dos profissionais e na legenda do post, explicou que caiu em sua casa e precisou acionar a corporação.

Mamma Bruschetta grava vídeos para as redes sociais

Boletim médico atualiza estado de saúde de Mamma Bruschetta

Mamma Bruschetta é resgatada por bombeiros após acidente doméstico

Mamma Bruschetta

“Não estou á beira da morte ainda”, avisa Mamma Bruschetta

“Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros herois”, escreveu. Veja o post: