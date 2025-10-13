Mamma Bruschetta posa com bombeiros após acidente; veja foto

Mamma Bruschetta usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (13/10) para contar que sofreu um acidente e precisou ser socorrida por bombeiros.
Leia também
-
Mamma Bruschetta é resgatada por bombeiros após acidente doméstico
-
Assessoria atualiza estado de saúde de Mamma Bruschetta após alta
-
Mamma Bruschetta engasga e vai parar na UTI. Saiba detalhes!
-
Mamma Bruschetta é internada na UTI após dar entrada na emergência
Na publicação, ela mostrou o registro ao lado dos profissionais e na legenda do post, explicou que caiu em sua casa e precisou acionar a corporação.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Mamma Bruschetta grava vídeos para as redes sociais
Instagram/Reprodução2 de 5
Boletim médico atualiza estado de saúde de Mamma Bruschetta
Instagram/Reprodução3 de 5
Mamma Bruschetta é resgatada por bombeiros após acidente doméstico
Instagram/Reprodução4 de 5
Mamma Bruschetta
Reprodução/Instagram5 de 5
“Não estou á beira da morte ainda”, avisa Mamma Bruschetta
Instagram/Reprodução
“Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros herois”, escreveu. Veja o post:
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Mamma Bruschetta (@mammabruschetta)