13/10/2025
Mamma Bruschetta posa com bombeiros após acidente; veja foto

Escrito por Metrópoles
Mamma Bruschetta usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (13/10) para contar que sofreu um acidente e precisou ser socorrida por bombeiros.

Na publicação, ela mostrou o registro ao lado dos profissionais e na legenda do post, explicou que caiu em sua casa e precisou acionar a corporação.

“Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros herois”, escreveu. Veja o post:

 

