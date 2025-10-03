03/10/2025
Manchester: premiê Starmer visita sinagoga após ataque com 3 mortos

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e sua esposa, Victoria, visitaram, nesta sexta-feira (3/10), o local do ataque em frente a uma sinagoga no norte de Manchester, onde um homem atropelou e esfaqueou pedestres. Três pessoas morreram, incluindo o agressor. O primeiro-ministro se reuniu com policiais.

O que aconteceu?

  • Um homem atropelou e esfaqueou pedestres em frente a uma sinagoga na Inglaterra, nessa quinta-feira (2/10).
  • O ataque ocorreu durante o feriado judaico de Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo, quando muitos fiéis frequentam sinagogas e jejuam.
  • De acordo com as autoridades, o suspeito pelo ataque avançou com o carro sobre pedestres em frente à Sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, no bairro de Crumpsall, e, em seguida, desceu do veículo para atacar as vítimas.

Nas redes sociais, Keir Starmer afirmou estar chocado com o ataque e precisou retornar a Londres para “presidir uma reunião de emergência”. “Faremos tudo o que pudermos para manter nossa comunidade judaica segura”, acrescentou o premiê.

Na manhã de quinta-feira, um ataque com faca e carro contra a sinagoga, no subúrbio de Crumpsal

"MANCHESTER, INGLATERRA – 3 DE OUTUBRO: O primeiro-ministro Sir Keir Starmer e sua esposa, Victoria, visitam o local do ataque próximo à Sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, em 3 de outubro de 2025, em Manchester, Inglaterra.

Christopher Furlong/Getty Images2 de 3

Na manhã de quinta-feira, um ataque com faca e carro contra a sinagoga, no subúrbio de Crumpsal

Christopher Furlong/Getty Images3 de 3

O ataque ocorreu no Yom Kipur, o dia mais sagrado do calendário judaico, e foi classificado pela polícia como incidente terrorista.

Christopher Furlong/Getty Images

Do lado de fora da Sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, pessoas deixaram flores e mensagens em homenagem às vítimas.

O agressor, identificado como Jihad al-Shamie, foi morto a tiros pela polícia local.

Uma das vítimas morreu após ser atingida acidentalmente por disparos de um policial armado, segundo informou o chefe de polícia Stephen Watson, da Polícia da Grande Manchester (GMP, na sigla em inglês).

A polícia ainda investiga a motivação do ataque.

