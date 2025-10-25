25/10/2025
Manchester United derrota Brighton e vence a terceira partida seguida

O Manchester United segue vivendo um bom momento na atual temporada. Neste sábado (25/10), os Red Devils receberam o Brighton pela 9ª rodada da Premier League e venceram por 4 x 2. Esta foi a terceira vitória consecutiva da equipe.

Os donos da casa saíram na frente com gols dos brasileiros Matheus Cunha e Casemiro, ambos no primeiro tempo. Na etapa final, Mbeumo fez o terceiro para o Manchester United. Danny Welbeck e Kostoulas diminuíram para o Brighton, mas novamente Mbeumo fez mais um para os Red Devils.

Com o resultado positivo, o Manchester United subiu para a 4ª colocação da Premier League, com 16 pontos conquistados. Porém, a equipe pode perder posições caso Bournemouth, Liverpool e Tottenham, que estão logo atrás, vençam suas partidas até o fim da rodada.

Já o Brighton figura em 13º lugar, com 12. O Manchester United alcançou o terceiro triunfo seguido na Premier League. Anteriormente, o esquadrão vermelho derrotou o Sunderlund e o Liverpool. A última derrota foi para o Brentford, na 6ª rodada.

Os Red Devils voltam a entrar em campo no próximo sábado (1º/11) pela Premier League. O clube visita o Nottingham Forest, às 12h (horário de Brasília), no Estádio City Ground. O Brighton joga na quarta-feira (29/10) pela Copa da Liga Inglesa. A equipe enfrenta o Arsenal no Emirates Stadium, às 16h45 (horário de Brasília).

