manchester-united-vence-liverpool-em-anfield-e-quebra-tabu;-confira

O Manchester United quebrou um longo e incômodo jejum neste domingo (19/10) ao bater o arquirrival Liverpool por 2 x 1 em pleno Anfield, pela 8ª rodada da Premier League. Os gols dos Red Devils foram marcados por Mbeumo e Maguire, enquanto Gakpo descontou para os Reds.
A vitória encerrou um tabu de nove anos sem triunfos do United no estádio do Liverpool. A última vez que a equipe havia vencido o confronto fora de casa foi em janeiro de 2016, por 1 x 0, com gol de Rooney. Desde então, foram dez jogos, com cinco empates e cinco vitórias dos Reds, incluindo a histórica goleada por 7 x 0 em 2023.
O resultado é péssimo para o Liverpool, que perdeu a chance de reassumir a vice-liderança e caiu para a 4ª posição, estacionado nos 15 pontos, quatro atrás do líder Arsenal. O Manchester United, por sua vez, deu um salto na tabela, alcançando o 9º lugar com 13 somados.
O Jogo
O United começou de forma avassaladora e abriu o placar logo no primeiro minuto. Diallo lançou para Mbeumo, que finalizou na saída do goleiro Mamardashvili: 1 x 0. Atrás no marcador, o Liverpool pressionou e dominou as ações. Ainda na etapa inicial, Gakpo acertou a trave após cruzamento rasteiro de Salah.
No segundo tempo, a pressão dos Reds continuou. Aos cinco minutos, Gakpo acertou a trave novamente em cobrança de falta. Mas aos 33 minutos ele se redimiu. Chiesa fez boa jogada individual e cruzou rasteiro para o atacante holandês, que, dessa vez, não perdoou e deixou tudo igual na partida.
No entanto, a alegria do Liverpool durou pouco. Aos 38, Bruno Fernandes cruzou no segundo poste e o zagueiro Harry Maguire subiu de cabeça para recolocar o Manchester United na frente.
O Liverpool ainda teve uma chance de ouro aos 43 minutos, quando Frimpong cruzou e Gakpo, com o gol aberto e sem marcação, cabeceou para fora, selando a derrota dos Reds.
Próximos compromissos
O Liverpool enfrenta o Eintracht Frankfurt na quarta-feira (22/10), às 16h (de Brasília), pela Champions League, fora de casa. Manchester United recebe o Brighton no próximo sábado (25/10), às 9h30 (de Brasília), pela 9ª rodada da Premier League.