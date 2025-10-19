19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Manchester United vence Liverpool em Anfield e quebra tabu; confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
manchester-united-vence-liverpool-em-anfield-e-quebra-tabu;-confira

O Manchester United quebrou um longo e incômodo jejum neste domingo (19/10) ao bater o arquirrival Liverpool por 2 x 1 em pleno Anfield, pela 8ª rodada da Premier League. Os gols dos Red Devils foram marcados por Mbeumo e Maguire, enquanto Gakpo descontou para os Reds.

A vitória encerrou um tabu de nove anos sem triunfos do United no estádio do Liverpool. A última vez que a equipe havia vencido o confronto fora de casa foi em janeiro de 2016, por 1 x 0, com gol de Rooney. Desde então, foram dez jogos, com cinco empates e cinco vitórias dos Reds, incluindo a histórica goleada por 7 x 0 em 2023.

O resultado é péssimo para o Liverpool, que perdeu a chance de reassumir a vice-liderança e caiu para a 4ª posição, estacionado nos 15 pontos, quatro atrás do líder Arsenal. O Manchester United, por sua vez, deu um salto na tabela, alcançando o 9º lugar com 13 somados.

3 imagensUnited vence Liverpool por 2 x 1Liverpool x Manchester UnitedFechar modal.1 de 3

Mnachester United quebrou um tabu de nove anos

Michael Regan/Getty Images2 de 3

United vence Liverpool por 2 x 1

Poppy Townson – MUFC/Manchester United via Getty Images3 de 3

Liverpool x Manchester United

Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Leia também

O Jogo

O United começou de forma avassaladora e abriu o placar logo no primeiro minuto. Diallo lançou para Mbeumo, que finalizou na saída do goleiro Mamardashvili: 1 x 0. Atrás no marcador, o Liverpool pressionou e dominou as ações. Ainda na etapa inicial, Gakpo acertou a trave após cruzamento rasteiro de Salah.

No segundo tempo, a pressão dos Reds continuou. Aos cinco minutos, Gakpo acertou a trave novamente em cobrança de falta. Mas aos 33 minutos ele se redimiu. Chiesa fez boa jogada individual e cruzou rasteiro para o atacante holandês, que, dessa vez, não perdoou e deixou tudo igual na partida.

No entanto, a alegria do Liverpool durou pouco. Aos 38, Bruno Fernandes cruzou no segundo poste e o zagueiro Harry Maguire subiu de cabeça para recolocar o Manchester United na frente.

O Liverpool ainda teve uma chance de ouro aos 43 minutos, quando Frimpong cruzou e Gakpo, com o gol aberto e sem marcação, cabeceou para fora, selando a derrota dos Reds.

Próximos compromissos
O Liverpool enfrenta o Eintracht Frankfurt na quarta-feira (22/10), às 16h (de Brasília), pela Champions League, fora de casa. Manchester United recebe o Brighton no próximo sábado (25/10), às 9h30 (de Brasília), pela 9ª rodada da Premier League.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost