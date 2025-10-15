15/10/2025
Mandados de prisão são executados contra suspeitos de descumprimento de pena e violência doméstica

Os dois detidos foram encaminhados à Unidade Penitenciária Moacir Prado, onde permanecerão à disposição da Justiça

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu nesta terça-feira (15) dois mandados de prisão no município de Tarauacá. As ações fazem parte do trabalho contínuo da instituição no combate à criminalidade e no cumprimento das decisões judiciais.

As prisões foram efetuadas pela Polícia Civil/Foto: Reprodução

Segundo a Delegacia-Geral de Tarauacá, um dos mandados de prisão foi de regressão de regime, expedido contra um homem conhecido pelo apelido de “Buzuga”, que descumpriu as condições estabelecidas pela Justiça. O segundo mandado foi cumprido contra um indivíduo investigado por violência doméstica.

Os dois detidos foram encaminhados à Unidade Penitenciária Moacir Prado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

