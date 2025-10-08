08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Mané Garrincha: processos sobre prejuízo de meio bilhão de reais não prescreveram, decide TCDF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mane-garrincha:-processos-sobre-prejuizo-de-meio-bilhao-de-reais-nao-prescreveram,-decide-tcdf

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decidiu, nesta quarta-feira (8/10), que os processos sobre prejuízo de mais de R$ 500 milhões na reforma e ampliação do Estádio Mané Garrincha não prescreveram. Ou seja, o valor ainda pode ser cobrado dos responsáveis.

Por quatro votos a dois, a Corte negou os embargos de declaração da Via Engenharia e Andrade Gutierrez, empresas responsáveis pela obra.

Veja como votaram os conselheiros:

  • Inácio Magalhães e Anilcéia Machado votaram pela prescrição das auditorias que apontaram prejuízo de meio bilhão de reais nos contratos;
  • Renato Rainha, Márcio Michel, Paulo Tadeu e André Clemente se posicionaram pela não prescrição, ou seja, pela continuidade dos processos que podem levar à cobrança de ressarcimento do erário.

O pedido das empresas começou a ser analisado em setembro de 2025. Na ocasião, o conselheiro Inácio Magalhães votou pelo provimento dos embargos de declaração. Renato Rainha, o relator, e Márcio Michel se posicionaram contra. Anilcéia Machado pediu vista à época.

Nesta quarta-feira, o processo voltou à pauta do TCDF. Anilcéia Machado acompanhou Inácio Magalhães e votou pela prescrição. “Se realmente foi detectado um prejuízo, o Judiciário já está tratando disso. Na esfera administrativa, eu entendo que cabe a prescrição”, declarou a conselheira.

Em seguida, votou o conselheiro Paulo Tadeu, que acompanhou o entendimento pela não prescrição. “Com todo respeito a esse Tribunal, do ponto de vista ao que eu consegui enxergar, eu vou pedir vênia aos demais e, nessa fase, acompanhar o desembargador Renato Rainha porque entendo que, nessa fase, eu não encontro [prescrição]”.

Por último, André Clemente votou também acompanhou o relator. “Superando essa preliminar de prescrição, vamos nos debruçar ao mérito”, afirmou.

Se atualizados, os valores do prejuízo ultrapassam a marca de meio bilhão de reais.

Entenda o processo

A discussão gira em torno da possível prescrição intercorrente dos processos, que, segundo as empresas, ficaram parados por mais de três anos. A suposta inércia ocorreu quando o atual presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade, era relator das auditorias que apontaram o prejuízo aos cofres públicos.

As construtoras pediram o reconhecimento da prescrição e consequente arquivamento, o que livraria as empresas da responsabilidade de ressarcir o erário.

Em 2022, Manoel de Andrade apresentou voto a favor das empreiteiras. O conselheiro declarou, à época, que a prescrição teria ocorrido entre a apresentação das razões da defesa, em 2018, e a análise técnica das manifestações dos responsáveis, em 2022.

Em 2018, o próprio relator determinou o encaminhamento dos autos à unidade técnica do TCDF para prosseguimento das medidas cabíveis. Até 2022, quando votou pela prescrição, Manoel de Andrade proferiu despachos, mas não teria alertado nem cobrado a área técnica para manifestação antes que o suposto vencimento do prazo ocorresse.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost